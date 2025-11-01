প্রহরকাল
শ্মশানঘাটে পুড়ে খাক হওয়া শ্রাবণের বিষণ্ন বিকেল—
দখিনায়নে পাড়ি জমায় মহাকালের পালকিতে।
শ্রাবণের এইটুকুন কাদামাটির পথ পেরিয়ে—
কাশফুলের মখমল এলোকেশে জোনাকির মতন
সুবাস ছড়ায় শিউলি-কামিনী।
বেহায়া উড়ন্তি মেঘ আলগোছে লুটোপুটি খায়
নীল আঁচলের দোলাচলে, প্রহরকাল মাড়িয়ে।
সেঁজুতির আলসে সন্ধ্যাতারা আনাড়ি হাতে
স্মৃতি হাতড়ায় বুড়ো ছাতিমের হিম গন্ধে।
পদ্মঝিলে প্রহর গোনা দলছুট গঙ্গাফড়িং
অপেক্ষার উপত্যকা পেরোয়,
কার্তিকের মেঠো-ইঁদুরের সংসারে।
তিথিভোলা চাঁদ, ঊর্বশী সাজে
কুয়াশার কানাগলিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
বুকে চেপে রাশভারী প্যাঁচার বিরহী সুর।
কৈশোরের বালাই পেরোনো আমলকী বনে
হরিণীর মতো ধেয়ে আসে হেমন্তের আগমনী দীর্ঘশ্বাস।