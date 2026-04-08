যে বিষয়টি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ চলচ্চিত্রকে শক্তিশালী করে তুলেছে

চলচ্চিত্র আলোচনা
যে বিষয়টি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ চলচ্চিত্রকে শক্তিশালী করে তুলেছে
হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ চলচ্চিত্রটি কেবল একটি গল্প নয়; বরং এটি এক যুগের অন্ধকার বাস্তবতার নির্মম দলিল। ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা দর্শককে নিয়ে যায় ব্রিটিশ আমলের ময়মনসিংহ অঞ্চলের জলমগ্ন হাওর–জীবনে, যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল মানবিক নিষ্ঠুরতার গভীরতম স্তর।
চলচ্চিত্রটির পটভূমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ষাকালে হাওরাঞ্চল পরিণত হয় এক বিশাল জলরাশিতে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গ্রামগুলো। এ সময়ে জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য গড়ে ওঠে ‘ঘেটু’ প্রথা। যেখানে দরিদ্র পরিবারের কিশোরদের নারী বেশে সাজিয়ে গান ও নাচ পরিবেশন করানো হতো। কিন্তু এই বিনোদনের আড়ালে চলত ভয়াবহ শোষণ, যা চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে ‘কমলা’—এক কিশোর, যে তার ওস্তাদের সঙ্গে ঘেটু দলের সদস্য হিসেবে জমিদার বাড়িতে আসে। কমলার চরিত্রে অভিনয় করা শিশুশিল্পী এমন এক নিষ্পাপ সরলতা ফুটিয়ে তুলেছে, যা দর্শকের হৃদয়কে প্রথম থেকেই স্পর্শ করে। তার চোখে লাজুকতা, কৌতূহল, আর অজানা ভয়ের ছায়া। এ সবকিছুই অত্যন্ত বাস্তব মনে হয়।
জমিদার চরিত্রে তারিক আনাম খান এক ভয়ংকর বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিনয়ে আমরা দেখি এক ক্ষমতালোভী ও ভোগবিলাসী মানুষের রূপ; যে তাঁর সামাজিক অবস্থানকে ব্যবহার করে নিজের বিকৃত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। তিনি কোনো একমাত্রিক ভিলেন নন; বরং তাঁর চরিত্রে রয়েছে একধরনের স্বাভাবিকতা, যা তাঁকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। তাঁর এই আচরণ যেন ওই সময়ের সমাজে একপ্রকার স্বীকৃত বাস্তবতা।
অন্যদিকে জমিদারপত্নীর চরিত্রে মুনমুন আহমেদ অভিনয় করেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। তাঁর চরিত্রটি অত্যন্ত জটিল। একদিকে স্বামীর প্রতি নির্ভরশীলতা, অন্যদিকে ঈর্ষা, ক্ষোভ ও সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার অদম্য চেষ্টা। কমলার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কেবল ব্যক্তিগত নয়। এটি একধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া, যেখানে একজন নারী নিজেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার হয়ে অন্য আরেকটি নিরীহ জীবনের ওপর প্রতিশোধ নেয়।
চলচ্চিত্রটির অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো এর নির্মাণশৈলী। হাওরের প্রকৃতি, নৌকার চলাচল, বর্ষার আবহ—সবকিছু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে দর্শক যেন নিজেই ওই সময় ও স্থানের অংশ হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক আলো, লোকজ সংগীত ও সংলাপের সরলতা চলচ্চিত্রটিকে একধরনের ডকুমেন্টারি বাস্তবতা এনে দিয়েছে।
সংগীত এই চলচ্চিত্রের প্রাণ। লোকজ ধারার গানগুলো শুধু বিনোদনের উপাদান নয়; বরং এগুলো গল্পের অংশ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি গান যেন কমলার মনের কথা বলে। তার কষ্ট, স্বপ্ন ও অসহায়তার প্রতিফলন ঘটায়। সংগীতের এই ব্যবহার চলচ্চিত্রটিকে আরও গভীর ও হৃদয়স্পর্শী করেছে।
গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই কমলার জীবনে ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার। প্রথমে সে বুঝতে পারে না কী ঘটছে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমিদারের লালসার শিকার হয়ে সে হারিয়ে ফেলে তার শৈশব ও পরিচয়। এই অংশগুলো অত্যন্ত সংযতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোনো অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যায়ন নয়; বরং ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্মাতা দর্শককে ভাবতে বাধ্য করেছেন।
চলচ্চিত্রটির ক্লাইম্যাক্স অত্যন্ত ট্র্যাজিক ও মর্মান্তিক। জমিদারপত্নী তার দাসীর মাধ্যমে কমলাকে হত্যা করায়। এ দৃশ্যটি কেবল একটি ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ফল নয়; বরং এটি একটি বিকৃত সামাজিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি, যেখানে ক্ষমতা ও লোভের কাছে মানবিকতা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কমলার মৃত্যু যেন ওই সময়ের অসংখ্য নির্যাতিত শিশুর প্রতীক হয়ে ওঠে।
‘ঘেটুপুত্র কমলা’ কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি একটি প্রতিবাদ। এটি দেখায় কীভাবে অভাব, ক্ষমতা ও সামাজিক বৈষম্য মিলিয়ে তৈরি হয় এক ভয়াবহ বাস্তবতা, যেখানে সবচেয়ে দুর্বলেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুশ্রম, যৌন নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ এখানে কোনো রকম নাটকীয়তা বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। তিনি খুব সাধারণভাবে, প্রায় নীরব ভাষায় একটি ভয়ংকর সত্যকে তুলে ধরেছেন। এই সংযমই চলচ্চিত্রটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
চিত্রনাট্য, অভিনয়, সংগীত ও ক্যামেরার কাজ—সব মিলিয়ে ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম। তবে এটি কোনো হালকা বিনোদনের সিনেমা নয়। এটি এমন একটি চলচ্চিত্র, যা দর্শককে অস্বস্তিতে ফেলে, ভাবতে বাধ্য করে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনের মধ্যে রয়ে যায়।
‘ঘেটুপুত্র কমলা’ আমাদের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়কে সামনে নিয়ে আসে, যা অনেকেই হয়তো জানে না বা জানলেও উপেক্ষা করে। এই চলচ্চিত্র সেই নীরব ইতিহাসকে কণ্ঠ দিয়েছে। কমলার করুণ পরিণতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানবিকতার অভাব কতটা ভয়াবহ হতে পারে।
কেউ যদি বাংলা চলচ্চিত্রে বাস্তবধর্মী, অর্থবহ ও হৃদয়স্পর্শী কিছু দেখতে চান, তার জন্য ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ অবশ্যই দেখার মতো একটি সিনেমা। এটি শুধু একটি গল্প নয়, এটি এক অভিজ্ঞতা, যা আপনাকে নাড়া দেবে, প্রশ্ন করবে এবং হয়তো কিছুটা বদলে দেবে।
উপদেষ্টা, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা