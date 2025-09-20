বন্ধুদের লেখা

কফি হাউজের শহর

লেখা:
নুসাইবা চৌধুরী
প্রতীকীছবি: ফ্রিপিক

ভেবেছিলাম, মান্না দের গাওয়া ‘কফি হাউজ’ গানের সারমর্ম ভুল প্রমাণ করে
আমাদের নিয়মিত দেখা হবে।
দামি মগে কফি না হোক, দশ টাকা মূল্যের চা খেয়ে
সময়গুলো পার করা যাবে।
গুগলে দেখলাম, আমরা গাণিতিক হিসাবে ১৩১ কিমি দূরে।
বাসের যাতায়াতে যেটা প্রায় চার ঘণ্টা।
আর টাকার মামলায় হাত খরচের বাইরে কিছু খরচ।
নিখিলেশের প্যারিস আর মঈদুলের ঢাকার মতো অত দূরত্ব আমাদের মধ্যে নেই।
তবু সময়ের অসময়ের সমীকরণ আমাদের ফলাফলকে শূন্যই দিয়ে যাচ্ছে।
সুজাতা হয়ে হাত খরচের বাইরে যখন অনেক সংখ্যার সমেত অর্থ হবে,
তখন দেখা যাবে আমাদের ইচ্ছা আর সময় দুটোই মৃত।
ভাবা যায়?
এই কফি হাউজের শহরে
আমাদের চা–ভর্তি কাপের কোনো টেবিল নেই!
এই কফি হাউজের শহরে
চায়ের বিল না দেওয়ার কোনো বাহানা নেই!

