চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা মিনহাজ হোসেনের প্রয়াণ

চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা মিনহাজ হোসেনের প্রয়াণ
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা মিনহাজ হোসেন মৃত্যুবরণ করেছেন। আজ রোববার হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর।
পেশাগত জীবনে তিনি চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও।
এমন একজন মানুষকে হারানো বন্ধুসভার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন জ্ঞানে ও বিনয়ে সমৃদ্ধ এক অসাধারণ মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যেমন তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দিতেন, তেমনি বন্ধুসভার নানা আয়োজনেই তাঁকে পাওয়া যেত এক উষ্ণ, সহৃদয় পথপ্রদর্শক হিসেবে। তাঁর কথায় ছিল প্রশান্তি, আচরণে ছিল এক অনন্য মাধুর্য।
তিনি বন্ধুদের শিখিয়েছেন দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি আর পরিশীলিত চিন্তার মূল্য। বন্ধুসভার প্রত্যেক সদস্যের মনে তিনি রয়ে গেছেন এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে। মিনহাজ হোসেনের মৃত্যুতে বন্ধুসভা পরিবার শোকাহত। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা।