সৈয়দপুর বন্ধুসভার বন্ধু আরবিন জামানের মৃত্যুতে শোক

আহসান হাবিব
আরবিন জামান স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা।

না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার বন্ধু আরবিন জামান। ১৫ অক্টোবর, বুধবার মালয়েশিয়ায় কলেজ হোস্টেলে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

১৭ অক্টোবর আরবিন জামান স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। এ সময় বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত ও বন্ধুসভায় তাঁর অবদান স্মৃতিচারণা করেন।

স্মৃতিচারণা শেষে সৈয়দপুর বন্ধুসভার সদস্যরা মরহুমের বাসায় গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

