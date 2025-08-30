দীর্ঘশ্বাস
জীবনটা কেবলই এক দীর্ঘশ্বাস…
চোখে আলো থাকলেও ভেতরে নেমে আসে চিরস্থায়ী এক সন্ধ্যা।
চারপাশে কত কোলাহল, কত হাসি—
তবু হৃদয়ের গভীরে যেন একা এক শূন্যতা,
যেন কেউ নেই…কিছুই নেই…
তবু চলতে হয়…
এই সময়, এই জীবন—কারও অপেক্ষা করে না।
চিৎকার করে বলতেও পারি না কিছু,
অভ্যস্ত হয়ে গেছি নীরব থেকে সবকিছু সহ্য করতে।
জানি না, এই অন্ধকারের শেষ কবে আসবে…
হয়তো একদিন আলো ফিরে আসবে,
আবার হয়তো হারিয়ে যাব নিজেই
নির্ভুল কোনো আলো ছাড়াই।
ভুলে যাবে সবাই,
মানুষ কোনো দিন আমাকে মনে রাখবে না
মনে হবে আমি যেন কখনো এ পৃথিবীতেই আসিনি।
কি অদ্ভুত সুন্দর নিয়মের বেড়াজাল!