বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
বন্ধুত্বই সাহস
বন্ধুত্ব সাহস, বন্ধুত্ব শক্তি, বন্ধুত্ব রং, বন্ধুত্ব আলো,
বন্ধুত্বে থাকে পথচলার সাহস আর ভালো।
সেই সাহসিকতার পথচলার আজ ২৭ বছর। যার শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালের এই দিনে।
সত্যই সাহস। ২৭ বছরের সাহসী যাত্রায় প্রথম আলো আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশসেরা দৈনিক। এই সাহসী যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বন্ধুসভা; প্রথম আলোর পাঠক সংগঠন, প্রথম আলোর প্রাণশক্তি।
মানবিক ও মূল্যবোধনিষ্ঠ মানুষ তৈরির এক প্রশিক্ষণভূমি বন্ধুসভা। যেখানে মানবিকতা, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা ও সামাজিক পরিবর্তনের অভিন্ন চেতনায় সবাই এক। ২৭ বছরে বন্ধুরা সৃষ্টি করেছেন এমন অসংখ্য সাহসী গল্প, যা আমাদের গর্বিত করে, পথ দেখায়। বন্ধুসভা এক জাগরণক্ষেত্র। যেখানে সাহসী, উদ্যমী ও অকুতোভয় স্বপ্নবান তরুণেরা নিজেকে তৈরি করেন। যাঁরা প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ হয়ে নিজেদের স্বপ্নের পথে এগিয়ে যান। কাজ করেন দেশ ও দশের জন্য।
গত ২৭ বছরে বন্ধুদের কাজের গতিপ্রকৃতি যেমন বেড়েছে, তেমনি বৈচিত্র্যময় হয়েছে। বন্ধুসভার সদস্যরা নিয়মিত বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। পাঠচক্র, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সচেতনতা, সহমর্মিতার ঈদ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ, সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেডিকেল ক্যাম্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন আত্মোন্নয়নমূলক কর্মশালা, নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কর্মসূচি, মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানবিক সহায়তা—সব জায়গায় বন্ধুসভার ছোঁয়া রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্ধুসভার বন্ধুরা ছুটে যান ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে। আয়োজন করেন বইমেলা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি পদক্ষেপে আছে দায়িত্ববোধ, আছে ‘মানুষ মানুষের জন্য’ এই বিশ্বাসের গভীর অনুরণন।
দীর্ঘ এই যাত্রা প্রমাণ করে, পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন কেবল অঙ্গীকার, কর্ম ও মানবিকতার। আগামী দিনের বাংলাদেশ আরও সম্ভাবনার। প্রযুক্তি, পরিবেশ, মানবসম্পদ উন্নয়ন সবখানেই বন্ধুসভার তরুণদের সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সামনে দীর্ঘ পথ। গন্তব্য স্বপ্নময় একটি মানবিক, নৈতিক ও অগ্রসর বাংলাদেশের।