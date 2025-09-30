পুনর্জন্মের ছাই
মস্তিষ্ক যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব কবরস্থান।
যেখানে জীবনের প্রতিটি হারানো মুহূর্ত
স্মৃতির ছাই হয়ে জমা থাকে।
অসম্পূর্ণ স্বপ্নের দাফন,
ভালোবাসার অর্ধেক কফিন,
আর অনন্ত প্রশ্নের অমীমাংসিত শবযাত্রা।
আমি দাঁড়িয়ে আছি ধ্বংসস্তূপের কিনারায়।
এখানে আলো নেই, কেবল অস্তিত্বের ভারী ছায়া।
জীবন যেন এক ভাঙা আয়না,
যেখানে নিজেকেই চিনতে পারি না।
অস্তিত্ব মানে শুধু শ্বাস নয়,
বরং প্রতিদিনের প্রশ্ন—
আমি কেন আছি? কিসের জন্য বেঁচে আছি?
ফিনিক্স পাখি কি সত্যিই পুনর্জন্ম নেয়?
নাকি সেটাও আরেকটি ভ্রম,
যা মানুষ নিজের ভেতরের শূন্যতাকে ঢাকতে বানিয়ে নিয়েছে?
তবু আমার সামনে দুটিই পথ—
পুনর্জন্ম অথবা বিলীন হওয়া।
আমি জানি, হয়তো উঠে দাঁড়ানোই
আমার একমাত্র প্রতিরোধ।
কারণ, অস্তিত্ব মানে টিকে থাকা নয়,
অস্তিত্ব মানে প্রশ্ন করা।
আর প্রতিটি প্রশ্নের ভেতরেই
একটি নতুন পুনর্জন্ম লুকিয়ে থাকে।