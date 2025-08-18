অরুণিমা
ধৈর্য ধরো অরুণিমা,
পৃথিবীতে আসন্ন যুদ্ধ শেষ হলেই
তোমায় ভালোবাসব
জানো তো—
মানুষের মন্দা কাটে না কোনো দিন।
তবু রাত পোড়ানো পেটের আগুন থেমে
হিম হলে প্রেমে পড়া যাবে।
পৃথিবীতে ছায়া নামুক
কংক্রিটের স্থলে দূর্বা গজালে
আর শ্বাসরোধী গাছগুলো মরে গেলে
যখন পৃথিবীতে আবার ছাতিম জন্মাবে
যখন নিশিন্দার বন নাচিয়ে আসবে বাতাস—
তখন বসে গল্প করা যাবে।
ভাবা যাবে ভবিষ্যৎ—
পিতামহীর জমিতে যেসব ধান ফলত
সেসবের নামে রাখা যাবে সন্তানদের নাম।
এই যেমন হালো গৌর।
রূপশালী হতে পারে প্রথম মেয়ের নাম!
অপেক্ষা করো সাদামাটা জুমের মেয়ে—
সেই দিন বেশি দূরে নয়;
জলপাইরঙা দানবের দিন শেষ হবে।
‘যুদ্ধ’ শব্দটা যেদিন অভিধানের প্রাচীনত্ব পাবে
আর প্রতিহিংসা ও জিজ্ঞাসা মানুষ মনে করতে পারবে না,
সেদিন তুলে আনব ভাঁটফুল; তোমার খোঁপার উৎসর্গে।
তোমারও মনে পড়বে না—এক শ আটটা নীল পদ্মের কথা।