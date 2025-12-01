মহাকাশের শূন্যতা
হালকা শীতের সকালে দক্ষিণ জানালা ছুঁয়ে,
উত্তরীয় হাওয়া বয়ে যায় হৃদয়ের কিনারে।
সেই হাওয়ায় নেই শীতলতা, শুষ্কতা—
আছে কেবল স্তব্ধ নীরবতা আর শূন্যতা।
নদীর পারে, স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে,
যখন আনমনে হাঁটি অজানা গন্তব্যের দিকে,
শিশিরগুলো নীরবে ভিজিয়ে দেয় পায়ের পাতা,
মনের গহিন অরণ্যে নাড়া দেয় এক নিদারুণ নিস্তব্ধতা।
সন্ধ্যায়, খোলা আকাশের নিচে ফাঁকা রাস্তায়,
ভিজি একা নভেম্বরের সেই অসময়ের বৃষ্টিতে।
কিন্তু মনে হয়, বৃষ্টির ফোঁটায় নেই কোমলতা—
আছে কেবল এক আকাশ পরিমাণ হতাশা।
মাঝরাতে, জানালার ফাঁকে উঁকি দেয় একটুকরো কিরণ;
আনমনে হারিয়ে তাকিয়ে দেখি অপলক—
মহাকাশের হাজার তারা-নক্ষত্রের মাঝেও যেন
বিরাজমান একরাশ শূন্যতার ঝলক।