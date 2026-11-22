‘দ্য জেন্টলমেন’ সিজন ২: ভদ্রলোকের পোশাকে অপরাধের অন্ধকার
একজন ডিউক। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশাল প্রাসাদ। দামি স্যুট, রাজকীয় ডিনার, ইংল্যান্ডের অভিজাত সমাজ। আর সেই একই প্রাসাদের আড়ালে কোটি টাকার মাদক ব্যবসা। ‘দ্য জেন্টলমেন’-এর সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, শুরু থেকেই এই অসম্ভব দুই জগতের সহাবস্থান। দ্বিতীয় মৌসুমে সেই বৈপরীত্য আরেক ধাপ এগিয়েছে। এবার অপরাধ শুধু প্রাসাদের বাগান পেরিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে, আর এডি হরনিম্যান নিজেও বদলে গেছে সেই অপরাধের সঙ্গে।
২০২৪ সালে শুরু হওয়া সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুম মুক্তি পেয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬। প্রথম মৌসুমের এক বছর পরের গল্পে এডি আর অপরাধজগতের বাইরের মানুষ নন। তিনি এখন নিজের সাম্রাজ্য কীভাবে আরও বড় করা যায়, সেটাই ভাবছেন। নেটফ্লিক্সের বর্ণনাতেও এই পরিবর্তনকে মৌসুমটির কেন্দ্রীয় সংঘাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।
এবার এডি পালাচ্ছে না, ক্ষমতা চাইছে। প্রথম মৌসুমের এডি হরনিম্যানের সঙ্গে দ্বিতীয় মৌসুমের এডির সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই।
তখন তিনি ছিলেন পরিস্থিতির শিকার। বাবার মৃত্যুর পর ডিউকের উপাধি ও পারিবারিক সম্পত্তি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন, তাঁর জমিদারির নিচে চলছে বিশাল গাঁজার ব্যবসা। অপরাধীদের হাত থেকে নিজের পরিবার ও সম্পত্তিকে বাঁচাতেই তাঁকে সেই জগতের নিয়ম শিখতে হয়েছিল। এবার সেই অজুহাত আর নেই।
এডি বুঝে গেছেন, অপরাধের জগৎ শুধু ভয়ংকর নয়—এখানে ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, প্রভাব আছে। ফলে দ্বিতীয় মৌসুমের মূল প্রশ্ন ‘এডি কীভাবে অপরাধজগৎ থেকে বের হবে’, এটা নয়; বরং ‘এডি কত দূর পর্যন্ত যেতে রাজি?’
এই পরিবর্তন চরিত্রটিকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিছু সমালোচকও উল্লেখ করেছেন, এডি এখন আর অনিচ্ছুক অভিজাত নন; বরং তিনি নিজের নতুন পরিচয়টি উপভোগ করতে শুরু করেছেন। থিও জেমসও এই পরিবর্তন অভিনয়ে বেশ সূক্ষ্মভাবে ধরেছেন। এডির ভদ্র, সংযত আচরণ একই আছে, কিন্তু তার নিচে জমতে থাকে ক্ষমতার ক্ষুধা। তিনি আগের মতো শুধু পরিস্থিতি সামলান না—পরিস্থিতি তৈরি করতে শুরু করেন।
দ্বিতীয় মৌসুমের আসল উত্তেজনা শুধু মাদক ব্যবসা বা নতুন শত্রুকে ঘিরে নয়। এডি এবং সুসি গ্লাসের সম্পর্কই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোর একটি।
সুসি প্রথম মৌসুমে এডিকে অপরাধজগতের নিয়ম শেখানো চরিত্র হলেও এবার তিনি নিজেই একজন শক্তিশালী খেলোয়াড়। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, বাবার উত্তরাধিকার এবং নিজের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা—সবকিছু মিলিয়ে সুসি আর এডির সম্পর্ক ক্রমেই অংশীদারত্বের সীমা ছাড়িয়ে ক্ষমতার হিসাব হয়ে ওঠে।
এখানেই সিরিজটি শুধু ‘কে কাকে হারাবে’ ধরনের গ্যাংস্টার গল্প থাকে না। প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ায়, দুজন মানুষ যখন একই সাম্রাজ্যের মালিক, তখন ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া কতটা সম্ভব?
দ্বিতীয় মৌসুমের সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে লোকেশনে। ইংল্যান্ডের কুয়াশাচ্ছন্ন জমিদারি, পুরোনো প্রাসাদ আর অভিজাত পরিবেশের পাশাপাশি এবার গল্প চলে যায় ইতালিতে। বিশেষ করে ইতালির বিলাসবহুল ভিলা ও লেক ম্যাজিওরের সৌন্দর্য সিরিজের ভিজ্যুয়াল জগৎকে আরও বড় করে তুলেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যেও রিচির স্বভাবসিদ্ধ অন্ধকার রয়ে গেছে।
দামি গাড়ি, রোদে ঝলমলে ইতালীয় প্রাসাদ, নিখুঁত পোশাক—তারপরই কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে খুন, প্রতারণা কিংবা রক্তপাত। ‘দ্য জেন্টলমেন’-এর সৌন্দর্য আসলে এখানেই: দৃশ্য যত বেশি অভিজাত, তার ভেতরের বিপদ যেন তত বেশি অস্বস্তিকর।
নতুন ইতালীয় চরিত্রগুলোও গল্পে আলাদা স্বাদ এনেছে। মার্কো মরেত্তি, শিকো ও বেলার মতো চরিত্রের মাধ্যমে সিরিজটি ব্রিটিশ গ্যাংস্টার–জগতের সঙ্গে ইতালীয় অপরাধী সংস্কৃতির সংঘাত তৈরি করেছে।
‘দ্য জেন্টলমেন’-এর দ্বিতীয় মৌসুম দেখার সবচেয়ে বড় আনন্দ সম্ভবত এর গল্পের চেয়ে গল্প বলার ধরনে। দ্রুত সংলাপ, অদ্ভুত সব চরিত্র, হঠাৎ সহিংসতা, কালো রসবোধ, দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন এবং এমন পরিস্থিতি যেখানে হাসতে হাসতেই পরের মুহূর্তে কেউ গুলি খেতে পারে; এসবই গাই রিচির স্বাক্ষর।
এবার সেই পরিচিত ফর্মুলার সঙ্গে যোগ হয়েছে ইতালীয় মাফিয়া, আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং এডির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত। কিছু সমালোচক দ্বিতীয় মৌসুমের এই অংশকে ‘দ্য গডফাদার’-এর প্রতি রিচির নিজস্ব ধরনের ইঙ্গিত হিসেবেও দেখেছেন।
তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, ‘দ্য জেন্টলমেন’ কখনোই বাস্তবধর্মী গ্যাংস্টার সিরিজ হওয়ার চেষ্টা করে না। এটি বাস্তবতার চেয়ে স্টাইলকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে কোনো চরিত্র অস্বাভাবিক রকম নাটকীয়, কোনো পরিস্থিতি অতিরঞ্জিত, আবার কোনো সহিংসতা প্রায় কার্টুনের মতো হয়ে ওঠে।
এই অতিরঞ্জনই সিরিজটির শক্তি, আবার কখনো কখনো দুর্বলতাও। ‘দ্য জেন্টলমেন’-এ পোশাক শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়; চরিত্র বোঝানোরও একটি মাধ্যম।
এডির পোশাকে অভিজাত সংযম, সুসির পোশাকে ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস, আর নতুন অপরাধী চরিত্রগুলোর পোশাকে নিজ নিজ জগতের পরিচয় সব মিলিয়ে সিরিজটির ফ্যাশন যেন আরেকটি গল্প বলে।
প্রথম মৌসুমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার উচ্ছৃঙ্খল মজা। দ্বিতীয় মৌসুমেও সেই হাস্যরস আছে, কিন্তু তার নিচে এবার একটা অন্ধকার স্তর বেশি স্পষ্ট। এডি যত ক্ষমতাবান হয়, ততই তার নৈতিক সীমারেখা ঝাপসা হতে থাকে। ব্যবসা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তগুলোর মূল্যও বাড়তে থাকে। ফলে গল্পে সহিংসতা এবার শুধু দর্শককে চমকে দেওয়ার জন্য নয়; চরিত্রগুলোর ক্ষমতার লড়াইয়ের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেও আসে।
এ কারণে দ্বিতীয় মৌসুমের এডিকে প্রথম মৌসুমের এডি দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। সে একই মানুষ, কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।
মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গল্পের বাইরেও এটি উত্তরাধিকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প। পুরোনো ব্রিটিশ অভিজাত সমাজের সঙ্গে আধুনিক অপরাধ অর্থনীতির সংঘাতের গল্প। একই সঙ্গে এটি এমন একজন মানুষের গল্প, যে প্রথমে অপরাধকে নিজের জীবনের সমস্যা মনে করেছিল, পরে ধীরে ধীরে সেই অপরাধকেই নিজের ক্ষমতার উৎস হিসেবে দেখতে শুরু করে। দ্বিতীয় মৌসুমে তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বাইরের সাম্রাজ্যের বিস্তার নয়, বরং এডির ভেতরের পরিবর্তন। প্রাসাদটি একই আছে। ডিউকের পোশাকও একই রকম নিখুঁত। ব্যবসাও চলছে। কিন্তু মানুষটি বদলে গেছে। আর এখানেই ‘দ্য জেন্টলমেন’-এর দ্বিতীয় মৌসুমের সবচেয়ে মজার বিদ্রূপ—একজন মানুষ যত বেশি ভদ্রলোকের মতো দেখতে থাকে, তার ভেতরের গ্যাংস্টারটিই যেন তত বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ফলে সিরিজটি শুধু ‘ভদ্রলোকদের অপরাধের গল্প’ হয়ে থাকে না; বরং প্রশ্ন তোলে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর একজন ভদ্রলোক আর গ্যাংস্টারের মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কোথায়?
বন্ধু, ভৈরব বন্ধুসভা