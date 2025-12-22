একগুচ্ছ অণুকবিতা
এক.
মায়ার বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছিলাম
সেই কুড়িতে
কিছুটা অযত্নে, কিছুটা অবহেলায়।
আজ আবারও খুঁজে পেয়েছি
রেখেছি সযতনে
সংগোপনে
আমার মনমুকুরে।
দুই.
চুম্বনের অসীম ক্ষমতা
যার আড়ালে আমি
তোমার সান্নিধ্য
খুঁজে পাই।
তিন.
তুমি বরং দূরেই থাকো
রাত গভীরে মায়াময়
শব্দ হয়ে কাছে এসো।
চার.
নক্ষত্র ছোঁয়া যায় না
দূর থেকে উজ্জ্বলতা দেখে
বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা
খুঁজে নিতে হয়।
পাঁচ.
ঘুমেরা সেই কবেই
গেছে ছেড়ে
চাই না তুমিও যাও সরে।
ছয়.
ক্লান্ত শরীর বলে
তুমি মৃত
কিন্তু মন বলে
আমি তোমার জন্য
বাঁচতে পারি সর্বত্র।
সাত.
পড়ন্তবেলায় সূর্যের হাতছানি
উপেক্ষা নয় বরং
একনিমেষে কেটে যায়
সমস্ত গ্লানি।