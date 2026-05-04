যে মানুষগুলো গড়েন সমাজ, তাঁরা সাহিত্যে কতটা আছেন

যে মানুষগুলো গড়েন সমাজ, তাঁরা সাহিত্যে কতটা আছেন
বাংলা সাহিত্য মানবজীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার এক বিশাল ভান্ডার। এখানে যেমন প্রেম, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার গভীর অন্বেষণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংগ্রাম, শোষণ ও প্রতিরোধের উচ্চারণ। এই প্রতিরোধী চেতনার অন্যতম প্রধান ধারক হলো শ্রমজীবী মানুষ। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মূল শক্তি হিসেবে শ্রমিকদের ভূমিকা যেমন অপরিহার্য, তেমনি বাংলা সাহিত্যে তাঁদের উপস্থিতি এক গভীর বাস্তবতা ও নৈতিক বোধের প্রতিফলন। শ্রমিকদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গেলে বোঝা যায়, এটি কেবল একটি শ্রেণির চিত্রায়ণ নয়, বরং একটি যুগের সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বাংলায় শিল্পায়নের প্রভাব সমাজ কাঠামোয় দৃশ্যমান পরিবর্তন আনে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তর, কলকারখানার বিস্তার এবং নতুন শ্রমজীবী শ্রেণির উত্থান সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী ধারা শক্তিশালী হয়; যেখানে শ্রমিকদের জীবনযাপন, দুঃখকষ্ট ও বঞ্চনার চিত্র গুরুত্ব পেতে শুরু করে। সাহিত্য ধীরে ধীরে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত জীবনের সীমা অতিক্রম করে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের অভিজ্ঞতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
প্রথম দিকে শ্রমিকদের জীবন সাহিত্যে প্রান্তিকভাবে উপস্থিত থাকলেও পরবর্তীকালে তা কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, অমানবিক কর্মপরিবেশ, অপ্রতুল মজুরি ও সামাজিক অবহেলার বিষয়গুলো লেখকদের কলমে গভীর মানবিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই চিত্রায়ণ কেবল সহানুভূতির জন্ম দেয় না, বরং সমাজের বৈষম্যমূলক কাঠামোর প্রতি প্রশ্ন তোলে। সাহিত্য এখানে একধরনের সামাজিক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে, যা নীরব মানুষের কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত করে।
এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতা ও গানে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ, বঞ্চনা ও সংগ্রাম শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুল শ্রমিকদের কেবল করুণার পাত্র হিসেবে দেখেননি, বরং তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহের শক্তি ও আত্মমর্যাদার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর ‘কুলি–মজুর’সহ নানা রচনায় শ্রমিকদের ঘাম, শ্রম ও অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। তিনি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য কলমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং শ্রমিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্য শ্রমিক শ্রেণির কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করে তুলেছে এবং সাম্যের ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে।
বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমিকদের গুরুত্ব আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখকেরা শ্রমিকদের শুধু ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং পরিবর্তনের সক্রিয় শক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় শ্রমিকদের সংগ্রাম একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে। এতে সাহিত্য হয়ে ওঠে শ্রেণি সচেতনতার এক কার্যকর মাধ্যম, যা পাঠককে সমাজের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়।
বাংলাদেশের পটভূমিতে শ্রমিকদের গুরুত্ব আরও তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ শ্রমনির্ভর, বিশেষত পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। এই বাস্তবতা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে নতুন মাত্রায়। আধুনিক লেখকেরা শ্রমিকদের জীবনসংগ্রাম, কর্মপরিবেশের ঝুঁকি, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও নারীর শ্রমের বিষয়গুলো গভীরভাবে তুলে ধরছেন। পোশাকশিল্পের কর্মীদের জীবন, অভিবাসী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা এবং নগরজীবনের কঠোর বাস্তবতা সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছে।
বাংলা কবিতায় শ্রমিকদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবিরা শ্রমিকদের ঘাম, পরিশ্রম ও স্বপ্নকে রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এতে শ্রমিকদের জীবন কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং একধরনের নান্দনিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পাঠকের মনে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জন্ম নেয়, যা সাহিত্যকে মানবিকতার এক উজ্জ্বল ধারায় উন্নীত করে।
বাংলা নাট্যধারাতেও শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। মঞ্চনাটকের মাধ্যমে শ্রমিকদের বঞ্চনা, প্রতিবাদ ও অধিকার আদায়ের চিত্র সরাসরি দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়। এতে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের সমস্যাগুলো আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।
নৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যে শ্রমিকদের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিকদের জীবন আমাদের সমাজের বৈষম্য, শোষণ ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসে। সাহিত্য এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে এবং পাঠককে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে।
বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শ্রমের ধরন পরিবর্তিত হলেও শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যাগুলো অনেকাংশে একই রয়ে গেছে। এই বাস্তবতা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে নতুনভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। আধুনিক লেখকেরা শ্রমিকদের জীবনকে বৈশ্বিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করছেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার জটিলতাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করছেন। এতে বাংলা সাহিত্য আরও প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়ে উঠছে।
বাংলা সাহিত্যে শ্রমিকদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁরা কেবল একটি শ্রেণির প্রতিনিধি নন, বরং মানবতার এক শক্তিশালী প্রতীক। তাঁদের জীবন, সংগ্রাম ও স্বপ্ন সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে এক গভীর সত্য তুলে ধরে। এই সত্য আমাদের সমাজকে বুঝতে, প্রশ্ন করতে এবং ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। তাই বাংলা সাহিত্যে শ্রমিকদের উপস্থিতি কেবল একটি বিষয় নয়, এটি একটি অপরিহার্য বাস্তবতা, যা সাহিত্যকে জীবন্ত ও অর্থবহ করে তোলে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা