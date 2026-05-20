যিনি সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন জীবনের অনাবৃত বাস্তবতা
বাংলা সাহিত্যের আকাশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল অথচ বেদনাময় নক্ষত্র। ১৯০৮ সালের ১৯ মে জন্মগ্রহণ করা এই মহান সাহিত্যিক মানুষের জীবনের অলংকার নয়, বাস্তবতাকেই গভীরভাবে দেখেছেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা, প্রেম, ভাঙন আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম তাঁর সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। স্বল্পায়ু জীবনেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে এমন এক বাস্তবধর্মী রূপ দিয়েছেন, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—
‘জানিবার এত বিষয়,
উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন?’
এ উক্তিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবন শুধু যুক্তি বা আবেগে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটি অনুভূতি, জ্ঞান ও বাস্তবতার মিশ্রণে এক পরিপূর্ণ জীবন।
আবার তিনি বলেছেন—
‘জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না।
শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।’
এখানে জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বপ্রথম জীবনকে সম্মান করতে হবে।
প্রেম সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবতানির্ভর—
‘প্রেম একটি অস্থায়ী জোড়ালো নেশামাত্র।’
এ উক্তির মাধ্যমে তিনি প্রেমের ক্ষণস্থায়ী আবেগ ও মানবমনের পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, জননী, চতুষ্কোণ প্রভৃতি। ছোটগল্পেও তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামকে এমন বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করে।
বাংলা সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো বাস্তববাদী সাহিত্যধারাকে শক্তিশালী করা। তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটকে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংকট তাঁর লেখায় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর সাহিত্য শুধু গল্প নয়, সময় ও সমাজের জীবন্ত দলিল।
১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য, চিন্তা ও জীবনদর্শন আজও বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের আলো দেখায়।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বাংলা সাহিত্য যত দিন থাকবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তত দিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
