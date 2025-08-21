ভালোবাসার নিবেদনে
সময়ের আবেদন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছ মূর্তিমান
দ্যুতি ছড়ানো দুচোখে জ্বলছে মশাল
ভালোবাসার কথা বলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি
স্বপ্নে, বুকের ভেতর জাগিয়ে দিতে পারি দিনকাল
শিকড়ে যখন পড়েছে টান, মাথায় পাষাণভার
সময়কে অবহেলা করে দুঃসময়ের দিকে
এগিয়ে যেতে যেতে তুমি কি আর থাকবে আমার?
হিতে যেন কখনো না হয় বিপরীতে
দেখো, নিবিড় চুম্বনে গাছে গাছে ফোটে ফুল
অতল আলিঙ্গনে আকাশ ছড়িয়ে ব্যাপ্তি
স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকো না গল্পে মশগুল
ত্রিশালে প্রবহমান আগামী দিনের মুক্তি
তুমি যতটা ভাঙো নিজেকে নিংড়ে গড়ে দেব আমি
আমার অস্থির ভাঙনের কালে সৃষ্টির হাল ধরে থেকো
অস্তিত্বের সংকট থেকে দুজনের বারেবারে দেখা হয় জানি
তোমার পৃষ্ঠা মহাকাল, জীবনে জীবন দিয়ে গড়ে তোলা সাঁকো