চাঁদের মতো জীবন
বর্নি নদীর শান্ত তীরে দাঁড়িয়ে,
মুগ্ধ চোখে আকাশপানে দেখি।
অমাবস্যার ঘন আঁধার ঠেলে,
শুল্কপক্ষের চাঁদ দেয় যে উঁকি।
ক্ষণিক পরেই যায় হারিয়ে,
স্নিগ্ধমাখা রুপালি চাঁদের দশা।
এ যেন এক জীবনের অধ্যায়,
কিঞ্চিৎ খুশির বিদায়বেলা।
আবার চাঁদ আসে ফিরে,
পূর্ণিমার আলোয় সজ্জিত হয়ে।
হৃদয়জুড়ে একটাই ধ্বনি—
কেন থাকো না চিরকাল এভাবে?
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার আলোও
ম্লান হয়ে ডুবে যায় কালো গহ্বরে।
রাতের আকাশে অমাবস্যার হাতছানি,
ধরণির বুকে ঘন আঁধার আসে নেমে।
জীবনও ঠিক চাঁদেরই মতো—
কখনো পূর্ণিমার মতো আলোকিত,
কখনো অমাবস্যার নিস্তব্ধতায় বিষণ্ন;
সবকিছু পেছনে ফেলে মৃত্যু যেন অবধারিত।