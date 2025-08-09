ঈশ্বরপুত্রের দাসত্ব
জিইসি মোড়ের রাতের আকাশ—
অন্ধকারের ছাদ বেয়ে চুয়ে পড়ে শীতল জ্যোৎস্না
রুপালি আলোর জলসায় সওয়ার হয়,
ফ্লাইওভারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা নিশীথসূর্য।
নীরবতার কপাট ভেঙে হাতুড়ির ঠুমরি লয়ে চলতে থাকে পেশল হাত।
এ যেন কার্বনের মোহিনী রঙে আবেশ ছড়ানো জলসার মায়াজাল।
সভ্যতার আড়ালে সাপ-লুডুর কাটাকুটি খেলায় মত্ত হয় আদিম দাসত্ব!
মায়াবী আলোর লন্ঠনে পসরা বিকিয়ে বয় পাঁচ তারকা হোটেল!
তারই পাশের আস্তাকুড়ে খিদের গন্ধ শোঁকে ঈশ্বরপুত্র!
আর্তনাদে বলে ওঠে—
‘মা আমারে ভাত দেয় নাই! এই কাক, তুই আমার খাওন দে...!’