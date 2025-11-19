অন্ধকারের আলো
যেখানে আমি বৃষ্টিভেজা রাত,
তুমি নিস্তব্ধতা হয়ে সেখানে—
বাজাও অনন্তের সিম্ফনি,
আমি পাহাড়, কঠিন পাথর,
তুমি তার গায়ে লেগে থেকে তোলো—
কুয়াশার নরম সুরধ্বনি!
উপত্যকার মতো জীবন—
যেখানে মৃত্যু এক নিঃশব্দ সঙ্গী,
গভীর আর অন্ধকার,
সেখানে তুমি অনন্ততা,
পরম মমতায়, মৃত্যুকেও—
বানাও, অসীম প্রেমের আধার!
সাগর আমার অশান্ত আত্মা, গর্জনে,
ভালোবাসায় তুমি বের করে আনো
দামি মুক্তা, গভীরে লুকানো,
বিরহ, আমার রক্তে মিশে থাকা বিষ,
তুমি সেই মিলন—
বিষকে করো অমৃত লোভানো!
মরুভূমির তৃষ্ণায়, যে জীবন অন্ধকারে ডোবা,
বিরহের বালুতে পা ফসকে যায় বারবার,
তবু মিলনের আলোয় জ্বেলে অস্তরাগ,
মৃত্যু, অমৃতসুধা হয়ে জানায় আবদার!
প্রকৃতি, সব রং ঢেলে দেয়, তোমার মুখে,
তোমার নিশ্বাসের গন্ধে, গুনি রাতের তারা,
পাহাড়ের ওপার থেকে বাজে অনন্তের বাঁশি—
স্বর্গ এখানেই, যখন তুমি আছ, আমি আত্মহারা!
মিথ্যে এই ছুঁতে চাওয়া, মিথ্যে পাওয়া। অথচ—
তুমি এলে সব রং পাল্টায়, পূর্ণ হৃদমাঝার,
স্বর্গ তখন হাতের নখে, বুকে আঁচড় কাটা,
কাছের গন্ধ, দূরের ব্যথা—সব একাকার!