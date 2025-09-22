শব্দের জাদুকর
আসুন কিছু কথা বলি
নির্জনে দাঁড়িয়ে কোথাও।
আসুন সময়ের সঙ্গে চলি,
অল্পবিস্তর চলার পথে আসুন কিছু কথা বলি।
কোথায় জানি যাচ্ছিলাম, কী জানি খুঁজছিলাম—
মনে নেই কিছুই,
আমার স্মৃতিতে অবশিষ্ট নেই কিছু আর।
আমি কে, আমি ভুলে গেছি,
আমি মানুষ, আমি ভুলে গেছি,
হন্য হয়ে ছুটছি না–জানি কিসের জন্যে।
এলোপাতাড়ি পথে বিস্তীর্ণ হারানো সময়,
শব্দ হারানো এক পথিক দেখি বেরিয়েছে শব্দের খোঁজে!
তাকে বলে দিলাম, শব্দ পাবে না এ পথে।
সে চলে গেল সামনের দিকে,
তাকিয়ে দেখলাম তার চলে যাওয়া,
সে যাচ্ছে যাচ্ছে, পথ-মাটি-গাছ সব শব্দে ভরে যাচ্ছে।
আমিও ফিরে পাচ্ছি আমার আমিকে।