একটি লাল পদ্ম চেয়েছিলাম

একটি লাল পদ্ম চেয়েছিলাম
খুব বেশি কিছু না;
একটা লাল পদ্ম চেয়েছিলাম তোমার কাছে—
এটাতেই জড়িয়ে আছে আমার ভালো লাগা,
শিশু থেকে কৈশোরের সব স্মৃতি—বিলেঝিলে
ছুটে বেড়ানো, কাদায় মাখামাখি, সবুজ ধানখেতের ঢেউখেলানো বিকেল
আকাশপানে উচিয়ে থাকা সোনালি গমের শিষ,
দিগন্তছোঁয়া শর্ষেখেতের হলুদ দোলা
পড়ন্ত বিকেলে মটরশুঁটির সবুজ গায়ে নীল সাদা মায়াবী ফুলের চাহনি
আর একটি লাল পদ্ম।
নিংড়ানো স্বপ্নের কাঁধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়ে ওঠা নিখুঁত ভালোবাসার আসমান
হৃদয়ের জমিন জড়ানো সব মাটি, শঙ্খচিলের ছায়ায় ছাওয়া খাঁ খাঁ দুপুর
চষা খেতের ছলছল পানির বুকে বকেদের বিচরণ
রংধনুতে আঁকা একটি স্বচ্ছ আকাশ
আর একটি লাল পদ্ম।
আমার চাওয়া তো এতটুকুই;
আটপৌরে জীবনের সরল সমীকরণে
লাল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত একটি ঘর।
পদ্মের পাঁপড়ির মতো জুড়ে থাকা আপন বলয়ে
চেনা মুখ, চেনা পথ, চেনা দিনের আলো আর জোছনার চাঁদ।
একটি লাল পদ্মই তো চেয়েছিলাম,
গাঁয়ের মেঠো পথবিধৌত বিলের জলে যা জন্মায় অনাদরে অবহেলায়
একাই দু পা এগোলেই যা আনা যায়।
একটু হাত বাড়ালেই আনতে পারতে,
একটু সদিচ্ছায় আমার খোঁপাটা হয়ে যেত ভালোবাসার পৃথিবী
পদ্মে কাঁটা নেই, তবু রক্তাক্ত হওয়ার গল্প শোনালে
উদাসীনতায় হাত রেখে জখম হয়েছ, পদ্মে নয়।
গল্প নয়, একটি লাল পদ্ম চেয়েছিলাম, যা আমি ভালোবাসি।