প্রতীক্ষা
কোনো এক বিবর্ণ দৃশ্যপটের কূলে,
উজ্জ্বল একরাশ রোদ্দুরে,
খরায় চৌচির মৃত্তিকার বুকে,
অবিচল ফুটে থাকা এক সাদা সতেজ ফুলের মাঝে,
খুঁজে পাই নিজেকে।
সেই কোন কস্মিনকালে,
একপশলা বৃষ্টির আকুতি জানিয়েছিলাম
নীলাকাশের শুভ্র মেঘেদের কাছে।
তারই সুবাদে নিত্য ঘন ধূসর মেঘের আনাগোনা,
তবু মায়া ছুঁয়ে বারিধারা নামে না আমার প্রান্তরে।
ভিজিয়ে দেয় না তেমন করে,
যেমন করে মিলিয়ে যেতে চাই তীব্র বর্ষণে—
মুছে ফেলতে চাই মাটির বক্ষে জমে থাকা গ্লানিসমূহ।
তৃষ্ণায় অস্তিত্বের আশঙ্কা জেগে উঠলেও
মনে পুষে রেখেছি
আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার শখ।
প্রকৃতির কোলে একচিলতে ছায়া দখলে
ফুটে থাকব নাহয়।
অম্বরে ভেসে থাকা মেঘেরা জানুক—
পৃথিবীর প্রাণে গেঁথে থাকার
এই ফুলের কী প্রবল আকাঙ্ক্ষা!
তপ্ত আলোর দহনে জ্বলা ফুলের গল্প,
দীর্ঘায়িত না হলেও—
বেলা ফুরিয়ে যে অনেক হলো,
একদিন ঝরে যাওয়ারও পালা আসবে।
তবু হৃদমাঝারে সঞ্চিত প্রতীক্ষা
শেষ হবে কবে?