বন্ধুদের লেখা

বেলা শেষে একমুঠো শূন্যতা

লেখা:
ইমরান হোসাইন
প্রতীকী ছবিসংগৃহীত

বেলা শেষে একমুঠো শূন্যতা,
‎দিনভর ভাঙা হাসির উপসংহার।
‎আকাশে রং মিশে যায় ধূসর ছায়ায়,
‎মন খুঁজে ফেরে অকারণ অপেক্ষার দ্বার।
‎চেনা মুখগুলোও আজ অপরিচিত,
‎শব্দেরা নিঃশব্দে হাঁটে ক্লান্ত পথে।
‎ভেবেছিলাম শেষ বিকেলে কেউ থাকবে,
‎কিন্তু পেয়েছি নিঃসঙ্গতা—অচেনা হাতে।
‎হারানো কথারা ভেসে বেড়ায় হাওয়ায়,
‎কান পেতে শুনি, কেবল নীরবতা।
‎স্বপ্নগুলো যেন থেমে গেছে হঠাৎ,
‎আলোর বদলে জ্বলে বিষাদের ব্যথা।
‎এতটুকু পথ হেঁটে এসে বুঝেছি,
‎সব চাওয়া পূর্ণতা পায় না,
‎আর এই জীবনের শেষ পাতায়
‎লেখা থাকে—বেলা শেষে একমুঠো শূন্যতা।

বন্ধুদের লেখা থেকে আরও পড়ুন