অভিন্ন আয়োজন

অভিন্ন আয়োজন
খুব বেশি নিজের ভেতরে
ডুবে থাকো তুমি,
খেরো খাতার ঝাঁপি খুলে
বাক্যবিহীন সময় করো পার।
অপেক্ষারত আয়োজনকে দূরে ঠেলে
দিয়ে আ্যালকোহল কিংবা
সিগারেটের ধোঁয়ায় খোঁজো
স্বর্গবাস।
নীরবে প্রস্থানের পথ খোঁজো
ম্যাড়মেড়ে আলোয় দুঃখের ট্রাম্প কার্ড
নিয়ে আলোনেভা খেলায় মাতো।
ছোঁয় না তোমায় প্রগাঢ় চুম্বনের স্বাদ
বিরামহীন চেষ্টা তবু করো না কর্ণপাত।
খুঁজবে একদিন খুঁজবে
ঘন কালো কাজল চোখ
গভীর আবেশঘন চুম্বন
আর অমনোযোগী আমার দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার
গল্প মনে করে কাঁদবে
ঝুমলহরির গান শুনতে তখন ভীষণ
একঘেয়েমি লাগবে।