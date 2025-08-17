পাগলামি আমার মুক্তি
আমি আসলে পাগল—নিজের প্রতি।
এই পাগলামি কোনো মানসিক বিভ্রম নয়,
বরং এক অন্তর্যাত্রার নাম।
নিজের অস্তিত্বের প্রতি,
প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি দ্বিধা আর জিজ্ঞাসার প্রতি
যে অদ্ভুত মোহ, সেটাই আমার পাগলামি।
চারপাশে সবাই ব্যস্ত-দুনিয়া গড়তে, ভাঙতে, আবার গড়ে তুলতে।
আর আমি?
ডুবে আছি নিজেকে জানার গভীর চেষ্টায়।
খুঁজি, আমি কে? কোথা থেকে এলাম?
কেনই-বা এত তোলপাড় আমার ভেতরে?
লালন বলেছিলেন, ‘পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না’
আমি বিশ্বাস করি, সেই পাগলগুলোই
প্রশ্ন তোলে, ভালোবাসে, ভাঙে আর গড়ে।
যারা নিয়মের বাইরেও খুঁজে পায় নিজস্ব সত্য।
আমার এই পাগলামি আমার মুক্তি,
এই পাগলামি শিখিয়েছে নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে,
নিজেকে ভালোবাসতে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিতে—
নিজের প্রতিই।
এই পাগল আমি, হয়তো বোঝে না কেউ,
তবু এক অদ্ভুত শান্তি পাই
যখন নিজের প্রতিচ্ছবির চোখে তাকিয়ে দেখি—
আমি ঠিক যেমন, তেমনি ভালো।