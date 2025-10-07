পদচিহ্ন
এ ভঙ্গুর সমাজের,
আমি এক ক্লান্ত পথিক।
মনের দুয়ার বন্ধ করে,
শুধু বলে যাই, সব ঠিক, সব ঠিক!
অদ্ভুত এক মায়ার জালে বন্দী,
এঁটেছি অনেক ফন্দি,
সত্যি বলি, বেরোবার বদলে,
যেন ঢুকে গেছি আরও গভীরে।
কালো হয়ে যাওয়া আকাশ,
রং উঠে যাওয়া বই, নেই কিছু আগের মতো।
শুধু আছে আমাদের হারানো সেদিন,
যেদিন আমি ছিলাম, ছিল সঙ্গে স্বপ্নগুলো;
আজ সব বন্দী স্মৃতির খামে, রঙিন এক মলাটে।
খুলে দেখো সেদিন, যেদিন থাকব না তোমাদের মধ্যে!
সত্যি এভাবে চলে যেতে চাই না।
মরু ভাস্করের তীব্র যন্ত্রণা গায়ে মেখে,
সুকান্তের সেই নবীন শিশুটি হয়ে,
ফেলে রেখে যেতে চাই, বাঁচার পদচিহ্ন।