ক্যানুলা
ক্যানুলা, তুমি হাতের শিরায় ঢুকে থাকা
স্বচ্ছ এক নীরব দুঃখ হয়ে স্থির।
তুমি ব্যথার মতো ছোট
কিন্তু সময়ের মতো দীর্ঘ।
তুমি জানো কত রাত
ঘুম আসে না সুচের আঘাতে।
জানো কত প্রার্থনা
এক ফোঁটা ওষুধের ভেতর লুকিয়ে থাকে।
হাসপাতালের সাদা আলোয়
তুমি আমার দেহের সঙ্গে
জীবনের সেতু হয়ে থাকো।
হাসপাতালে ভেসে আসে রোগীর আর্তনাদ,
স্বজনের চিৎকার, সেবিকার সান্ত্বনা।
ক্যানুলা, এক বিধ্বস্ত দেহ ভেদ করে
এনে দেয় রোগমুক্তির বার্তা।
ক্যানুলা,
একদিন খুলে ফেলা হবে তোমায়,
হাতে থাকবে শুধু ছোট এক দাগ—
কিন্তু মনে রয়ে যাবে
বেঁচে থাকার প্রমাণ।