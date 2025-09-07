একটি চোখ
চোখের সমুদ্রে স্বপ্নজাহাজ ভাসে নির্বিঘ্নে
বিনি সুতোয় গাঁথা মুক্তোর দানা খেলা করে;
মণিচূড়ায় উঠে যায় প্রেম, দৃঢ়তার সংকল্পে
নিশ্বাসে যেন সুগভীর সংঘর্ষের প্রতিচ্ছবি।
শিরশির করে ছড়িয়ে পড়ে শিরা-উপশিরায়
রক্তবর্ণ চোখ খোঁজে আত্মত্যাগের আত্মতুষ্টি;
বিলুপ্ত হয় অভিমানের তির্যক যন্ত্রণার ক্ষোভ
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে একাত্মবোধের সুখ।
একটি চোখ; সহস্র পৃষ্ঠার জীবন্ত উপন্যাস
শব্দের ঝংকারে মায়াবী জালে আবদ্ধ পাঠক;
বৃত্তের ব্যাসে বাহারি রঙের আল্পনার ছোঁয়া
আমি ডুবে যাই সব গোলার্ধে সময়ে–অসময়ে।