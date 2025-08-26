খেলা

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

লেখা:
মেহেদী হাসান
খেলায় ময়মনসিংহ শিল্প-সংস্কৃতির পরম্পরাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ময়মনসিংহ বন্ধুসভাছবি: বন্ধুসভা

দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে ‘মব ভায়োলেন্স’ বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনা জনমনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। জুলাইয়ে বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে গত ছয় মাসে ১৪১টি মবের ঘটনায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এমন সময়ে সবার মধ্যে মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে ‘মব নয় চাই নিরাপদ জীবন’ স্লোগানে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। প্রান্ত স্পেশালাইজড হাসপাতালের সহযোগিতায় ২২ আগস্ট বিকেলে নগরীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় মুখোমুখি হয় ময়মনসিংহ বন্ধুসভা বনাম ময়মনসিংহ শিল্প সংস্কৃতির পরম্পরা।

নির্ধারিত সময় শেষে ৩-২ গোলে জয়ী হয় ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। একপশলা বৃষ্টির পর কর্দমাক্ত মাঠে প্রথমার্ধের খেলায় ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে দুই গোল পরিশোধ করে ম্যাচে সমতা ফেরায় শিল্প সংস্কৃতির পরম্পরা। নির্ধারিত ৭০ মিনিটে ২-২ গোলে সমতায় থাকলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন বন্ধুসভার প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন।

ম্যাচের একটি মুহূর্ত
ছবি: বন্ধুসভা

ময়মনসিংহ রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুব্রত কুমার সিংহের পরিচালনায় খেলার ধারা বর্ণনা করেন আশিকুর রহমান, উবায়দুর হক ও নাজমুস সাকিব। বিজয়ী দলের হয়ে ট্রফি গ্রহণ করেন আবুল বাশার ও মোহাম্মদ খালিদ হাসান এবং রানারআপ ট্রফি গ্রহণ করেন শামীম আশরাফ ও মুমিনুর রহমান।

খেলার উদ্বোধন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও নাট্যকার ফরিদ আহমদ দুলাল, কবি ও অনুবাদক শামসুল ফয়েজ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মনসুর আলম চন্দন, সুজনের মহানগর শাখার সহসভাপতি তৌহিদুজ্জামান ছোটন, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা তাহমিনা শেখ আশা ও কবি শরৎ সেলিম।

কবি ফরিদ আহমেদ দুলাল বলেন, ‘ফুটবলেও সাহিত্য বিদ্যমান, যা মনের কুসংস্কার ও বাস্তব মানুষ গড়তে সহায়তা করে।’

দুই দলের ফুটবলাররা
ছবি: বন্ধুসভা

ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মনসুর আলম চন্দন বলেন, দারুণ একটি আয়োজন। আজকের খেলায় অংশ নেওয়া ময়মনসিংহ বন্ধুসভা ও পরম্পরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল ধাঁচের কাজ করে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন আরও হোক, বেশি বেশি হোক, একসঙ্গে দেশে মানবিকতার সুবাতাস প্রবাহিত হোক।

প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখতে নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে। খেলাধুলা দেহ ও মন দুটোকেই ভালো রাখে। বন্ধুসভা সব সময় মাদকের বিরুদ্ধে। আসুন, আমরা সবাই মাদক থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করি।’

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতায় ময়মনসিংহ বন্ধুসভা সব সময় সচেষ্ট। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ভার্চ্যুয়াল আগ্রাসনের শিকার। অতিরিক্ত অনলাইন আসক্তি নানা রকম মানসিক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান উৎস। ফুটবল খেলার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াটাই আমাদের প্রয়াস।’

সাধারণ সম্পাদক, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

