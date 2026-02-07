কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগে চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট
প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মানবিক কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর লক্ষ্যে চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে কাতার বন্ধুসভা। ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কাতারের দোহায় আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে দ্বিতীয়বারের মতো এ টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠে।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন দোহায় নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব আবদুল্লাহ আল রাজি। তিনি প্রবাসে এ ধরনের ক্রীড়া ও সামাজিক উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন। এ সময় কাতার বন্ধুসভার বন্ধুরা ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
উদ্বোধনী ম্যাচে ব্রাদার্স এফসির বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় তুলে নেয় সিলেট ইউনিটি ক্লাব। ম্যাচের শুরু থেকেই সিলেট ইউনিটি ক্লাব আক্রমণাত্মক খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে ও দারুণ দুটি গোলের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত করে।
প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে আল টাইস ১-০ গোলে পরাজিত করে এফসি ফেনীকে। তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৫-২ গোলে মাদারীপুর দলকে হারায়। দিনের চতুর্থ ও শেষ ম্যাচে সিলেট সুপারস্টার ২-০ গোলে মাইজার এমএফসিকে পরাজিত করে। এই চারটি ম্যাচের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।
টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দলের হাতে সম্মাননা স্মারক হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই চ্যারিটি টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য হলো প্রবাসে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা ও মানবিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।
কাতার বন্ধুসভার এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। খেলাকে কেন্দ্র করে প্রবাসে এক মিলনমেলায় পরিণত হয় পুরো আয়োজন, যা অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের মধ্যে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।
সাধারণ সম্পাদক, কাতার বন্ধুসভা