চট্টগ্রাম বন্ধুসভা

৯ গোলের রোমাঞ্চ শেষে বন্ধুসভার জয়

লেখা:
আফিফ ইব্রাহীম
প্রীতি ফুটবল ম্যাচ শেষে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা। ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বন্দর নগরীর বাকলিয়া অ্যাকসেস রোডে অবস্থিত কেবি ইনডোর টার্ফে অনুষ্ঠিত এ খেলায় দুই দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।

দল দুটির অধিনায়কের ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে উপদেষ্টা শিহাব জিশান ও ফাহিম উদ্দিন। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ ম্যাচে শেষ অবধি ৫–৪ গোলের ব্যবধানে জয়ের হাসি হেসেছে ফাহিম একাদশ।

ম্যাচের শুরুতে গোলের সূচনা করেন ফাহিম একাদশের আশরাফুর রহমান। কিছুক্ষণ পরই বন্ধু ইব্রাহিম তানভীর দলের পক্ষে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এর ঠিক দুই মিনিট পরই শিহাব একাদশের হয়ে একটি গোল শোধ করেন বন্ধু আফিফ ইব্রাহীম। এতে খেলা আরও জমে গেল। বিরতিতে যাওয়ার আগে আশরাফুর রহমানের হ্যাটট্রিকের মধ্য দিয়ে ফাহিম একাদশ ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ৪–১।

বিরতি থেকে ফিরেই শিহাব একাদশ ঘুরে দাঁড়ায়। খোলনলচে পাল্টে যায় দলের সম্পূর্ণ আবহ। সুসংগঠিত রক্ষণের পাশাপাশি মাঝমাঠ, ততক্ষণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও চলে যায় তাদের দখলে। বন্ধু ইমনের জোড়া গোলে দ্রুতই ব্যবধান কমিয়ে ৪–৩ করে ফেলে শিহাব একাদশ। তবে আবারও পেছাতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। একটু পরই বন্ধু ইরফাতুর রহমানের আত্মঘাতী গোলে ৫–৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে তারা। যদিও ঠিক পরমুহূর্তেই দলপতি শিহাবের গোলে ব্যবধান কমিয়ে ৫–৪ করে দলটি, তবে শেষ অবধি সমতাসূচক গোলটির দেখা পায়নি।

ম্যাচ শেষে উপদেষ্টা শিহাব জিশান বলেন, ‘মূলত পাঠক ফোরাম হয়ে জন্ম নিলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা যেভাবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়াচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা আশাবাদী, ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।’

উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দিন বলেন, ‘গত বছরটায় যেমন এ আয়োজনের ধারাবাহিকতা ছিল, এ বছরেও সেটা ধরে রাখা উচিত। দিন শেষে সুস্থ দেহ আর সুস্থ মনের সম্মিলিত প্রয়াসই আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে।’

সাধারণ সম্পাদক ইরফাতুর রহমান নিজেও বন্ধুসভার অন্যতম একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। তিনি নিজে এ আয়োজন নিয়ে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত। উপদেষ্টাদের বক্তব্যের সঙ্গে নিজের মতকে একীভূত করে তিনিও নিশ্চয়তা দেন এ আয়োজনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার।

সবশেষে স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আমেনা আক্তার বন্ধুদের উপস্থিতির ব্যাপারে ইতিবাচকতা প্রকাশ করে জানান প্রত্যাশার কথা। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার নিয়মিত এ আয়োজন তখনই আক্ষরিক অর্থে আলো ছড়াবে, যখন এখানে বন্ধুদের সরব উপস্থিতি নিয়মিত পাওয়া যাবে।’

এ আয়োজনের সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন আতৃহার রহমান ও আফিফ ইব্রাহীম। খেলায় আরও অংশ নিয়েছেন বন্ধু নুরুজ্জামান খান, মহসিন শিকদার, শাওন রায়, আশরাফুর রহমান, মাহফুজুর রহমান, ইকবাল জিশান, তোফাজ্জল হোসেন, ইনজামাম ইসলাম, সাঈদ আল সোহেল ও কামরান চৌধুরী।

মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা

