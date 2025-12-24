খেলা

শরীরচর্চা ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

লেখা:
সাঈদ আল সোহেল
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার প্রীতি ফুটবল ম্যাচছবি: বন্ধুসভা

প্রাত্যহিক জীবনে মেধাচর্চা ও মননচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত খেলাধুলা মানুষের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও নিশ্চিত করে। খেলাধুলার মাধ্যমে মস্তিষ্কে এন্ডোরফিন নামক হরমোনের নিঃসরণ ঘটে, যা মানসিক চাপ কমাতে, উদ্বেগ দূর করতে এবং ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে দলগত খেলাধুলা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, নেতৃত্বগুণ ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই উপলব্ধি থেকেই চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বন্দরনগরী চট্টগ্রামের এন এন স্পোর্টস এরেনায় অনুষ্ঠিত এই খেলায় উপদেষ্টা থেকে শুরু করে নতুন বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আনন্দ, উত্তেজনা ও সৌহার্দ্যে ভরপুর এই আয়োজন বন্ধুসভার সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আরও দৃঢ় করে তোলে।

‘এ’ ও ‘বি’—দুই দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ছিল বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। নির্ধারিত সময়ে ‘এ’ দল ৬–২ গোলে ‘বি’ দলকে পরাজিত করে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করেন মুস্তাইনুল ইসলাম। এ ছাড়া মোহাম্মদ তারিমুল করিম চৌধুরী দুটি গোল করেন এবং আহম্মেদ মোরাদ একটি গোল করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরাজিত ‘বি’ দলের পক্ষে দুটি গোল করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাঈদ আল সোহেল ও বন্ধু ইমরান আহমেদ। ম্যাচজুড়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও মাঠে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও শালীনতা বজায় ছিল, যা খেলাটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

খেলা শেষে প্রতিক্রিয়ায় উপদেষ্টা শিহাব জিশান বলেন, ‘বর্তমান ব্যস্ত জীবনে নিয়মিত খেলার সুযোগ খুব একটা হয়ে ওঠে না। তাই বন্ধুসভার এমন আয়োজনগুলোতে অংশগ্রহণের আলাদা আনন্দ আছে। খেলাধুলা আমাদের শরীর ও মন—দুটোকেই সুস্থ রাখে।’

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আতৃহার রহমান বলেন, ‘মেধা ও মননচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বন্ধুসভা নিয়মিত এমন ক্রীড়া আয়োজন করে থাকে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খান বলেন, ‘বন্ধুসভার অন্যতম লক্ষ্য হলো নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে বন্ধুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা। আজকের এ আয়োজন তারই একটি সফল উদাহরণ।’

প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন শিহাব জিশান, নুরুজ্জামান খান, সাঈদ আল সোহেল, মাসুদ রানা, ইরফাতুর রহমান, সাকিব জিশান, আফিফ ইব্রাহিম, ইমরান আহমেদ, মুস্তাইনুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারিমুল করিম চৌধুরী, আহম্মেদ মোরাদ ও আতৃহার আলিফ।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা

