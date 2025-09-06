শাবিপ্রবি বন্ধুসভার ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা। ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধুসভার সদস্যদের অংশগ্রহণে দাবা, লুডু, ডার্ট ও উনো খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আনন্দ, হাসি আর টানটান উত্তেজনায় ভরপুর।
প্রতিযোগিতায় উনো খেলায় বিজয়ী হয়েছেন বন্ধু মৃদুল রাজবংশী, লুডু ও ডার্ট খেলায় বন্ধু ইয়াসির সান, দাবা খেলায় বন্ধু সাবিনা আক্তার এবং মেয়েদের ডার্ট খেলায় বন্ধু সুমি আক্তার বিজয়ী হন। খেলার পাশাপাশি আড্ডা, গল্প আর হাসি-আনন্দে মুখর ছিল পুরো পরিবেশ।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধু নুর হাসনাত বলেন, ‘খেলার মাধ্যমে শুধু বিনোদন নয়, বরং বন্ধুত্বের বন্ধনও দৃঢ় হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত হবে।’
খেলা পরিচালনায় ছিলেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সদস্যরা।