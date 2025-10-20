খেলা

চট্টগ্রাম বন্ধুসভা

খেলাধুলায় মাতি, সুস্থ থাকি

লেখা:
আতৃহার রহমান
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার প্রীতি ফুটবল ম্যাচছবি: বন্ধুসভা

প্রাত্যহিক জীবনে মেধাচর্চার পাশাপাশি মননচর্চা যেমন অপরিহার্য, ঠিক তেমনি শরীরচর্চারও কোনো বিকল্প নেই। আর খেলাধুলা আমাদের মস্তিষ্কে এন্ডোরফিন নামক হরমোন তৈরি করে, যা ভালো অনুভূতি দেয়। এটি মানসিক চাপ কমাতে, উদ্বেগ দূর করতে ও ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। খেলাধুলা দলগতভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করে, যা আমাদের মধ্যে সহযোগিতা, নেতৃত্ব ও যোগাযোগের মতো সামাজিক দক্ষতাগুলো বাড়াতে সাহায্য করে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় বন্দরনগরীর ফ্রেনজি স্পোর্টস এরিনায় অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম বন্ধুসভার প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। অংশগ্রহণ করেন উপদেষ্টা থেকে শুরু করে নতুন বন্ধুরাও।

‘এ’ ও ‘বি’—দুই দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ৫-৭ গোলে জয়ী হয় এ দল। দলটির পক্ষে দুটি করে গোল করেন উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দিন ও বন্ধু মাসুদ রানা। বি দলের পক্ষে দুটি করে গোল করেন সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর ও বন্ধু অনিক। উত্তেজনা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ খেলা হলেও মাঠে উভয় দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান পরিলক্ষিত ছিল।

চট্টগ্রাম বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

উপদেষ্টা শিহাব জিশান বলেন, ‘জীবনের নানা ব্যস্ততায় এখন খেলার মাঠে ছুটে চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বন্ধুসভার এই আয়োজনগুলোতে অংশগ্রহণ না করে থাকা যায় না। তা ছাড়া, খেলাধুলা আমাদের স্বাস্থ্য ও মন দুটোই সুস্থ রাখে।’

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আতৃহার রহমান বলেন, ‘মেধা ও মননচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই। এই দিক বিবেচনায় বন্ধুসভার এমন আয়োজনগুলো সব সময় চলমান থাকবে।’

সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর বলেন, ‘নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এরই ফলস্বরূপ আমাদের আজকের এই আয়োজন।’

খেলায় অংশগ্রহণ করেন বন্ধু শিহাব জিশান, ফাহিম উদ্দিন, ইব্রাহীম তানভীর, নুরুজ্জামান খান, সাঈদ আল সোহেল, মাসুদ রানা, শাওন রয়, এ আর আসাদ, ইরফাতুর রহমান, আশরাফুল কাদের, ইনজামাম ইসলাম, সাকিব জিশান, আশরাফুর রহমান, আফিফ ইব্রাহিম, আবরার ও আলিফ।

