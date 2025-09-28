গাজীপুরে মাদকবিরোধী প্রীতি ফুটবল ম্যাচ
মাদকবিরোধী প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা শহরের চতরবাজারস্থ ছমির উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় অংশগ্রহণ করে বিওএফ ভোরের পাখি একাদশ ও গাজীপুর সিটি ক্লাব।
শুরু থেকেই দুই দলের খেলোয়াড়েরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে থাকেন। সিটি ক্লাবের একের পর এক আক্রমণ, অন্যদিকে ভোরের পাখি একাদশের রক্ষণ সামলানো দর্শকদের মাতিয়ে রাখে টানটান উত্তেজনায়। নির্ধারিত সময় শেষে গাজীপুর সিটি ক্লাব ৩-২ গোলে বিজয়ী হয়।
খেলাপ্রেমী স্থানীয় মানুষ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতারা ম্যাচ উপভোগ করেন। দর্শকের করতালি ও উল্লাস খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে পুরো সময়।
খেলা শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা শপথ গ্রহণ করানো হয়। খেলোয়াড় ও দর্শনার্থীরা সবাই একসঙ্গে অঙ্গীকার করেন যে তাঁরা নিজেরা মাদক থেকে দূরে থাকবেন এবং অন্যকেও মাদকমুক্ত জীবনের জন্য সচেতন করবেন।
গাজীপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা জানান, এ ধরনের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তরুণ সমাজকে খেলাধুলার মাধ্যমে মাদক থেকে দূরে রাখা এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। খেলাধুলা শুধু বিনোদনই নয়, বরং শরীর ও মনের বিকাশ ঘটায়।
ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
সভাপতি, গাজীপুর বন্ধুসভা