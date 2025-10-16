শাবিপ্রবিতে দাবার ছকে মেধার লড়াই

নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫
শাবিপ্রবিতে দাবার ছকে মেধার লড়াই
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) চলছে ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’। শাবিপ্রবি বন্ধুসভার আয়োজনে গতকাল বুধবার প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় দাবা প্রতিযোগিতা।
শিক্ষার্থীদের কৌশল, মনোযোগ ও যুক্তিবোধের বিকাশ ঘটানোর এ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মেধা ও দক্ষতার দারুণ প্রদর্শন করেন।
বিকেল চারটায় শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা চলে রাত ৯টা পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সামিন ইয়াসার, প্রথম রানারআপ কামরুল ইসলাম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন মোহাম্মদ রায়হান। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের প্রাইজমানি ছাড়াও চতুর্থ থেকে দশম স্থান অর্জনকারীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা ছাড়াও প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন সাস্ট চেস ক্লাবের সদস্য আশিক মাহমুদ। বিজয়ীদের হাতে আজ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ‘স্টাডি অ্যাব্রড টকশো’-তে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি বন্ধুসভার নতুন সদস্যদের বরণ করে নেওয়া হবে। বিকেল সাড়ে চারটায় এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানটি সব শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত।
সভাপতি, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা