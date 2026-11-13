কেন ১৭ সেকেন্ডেই শেষ হয়েছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি ফুটবল ম্যাচ

কেন ১৭ সেকেন্ডেই শেষ হয়েছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি ফুটবল ম্যাচ
একটি ফুটবল ম্যাচ। দুই দেশের লড়াই। অথচ নির্ধারিত দিনে মাঠে ছিল মাত্র একটি দল। প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করতে গ্যালারিতে জমেছিল দর্শক, মাঠে প্রস্তুত ছিলেন রেফারি, আর টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল চিলির জাতীয় দল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলোয়াড়েরা আসেননি। শেষ পর্যন্ত চিলির অধিনায়ক বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের শূন্য গোলে বল পাঠালেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ!
শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও ঘটনাটি সত্যি। ১৯৭৩ সালের ২১ নভেম্বর চিলির সান্তিয়াগোতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি ফুটবল ইতিহাসে পরিচিত ‘দ্য ঘোস্ট ম্যাচ’ বা ‘ভুতুড়ে ম্যাচ’ নামে। কিন্তু কেন একটি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত ছিল? কেন একটি দেশের জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল? আর কেনই-বা ফিফা এমন একটি ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল, যার পেছনে জড়িয়ে ছিল সামরিক অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক বন্দিত্ব, নির্যাতন ও স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা?
এই অদ্ভুত ম্যাচের পেছনের গল্প বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৭০-এর দশকের চিলিতে। সেদিন মাঠে যে ফুটবল খেলা হয়েছিল, তার চেয়েও বড় খেলা চলছিল মাঠের বাইরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্বজনমতকে কেন্দ্র করে।
গণতান্ত্রিকভাবে চিলিকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা
দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। ১৯৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন সমাজতান্ত্রিক নেতা সালভাদর আয়েন্দে। তাঁর নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জোট ‘ইউনিদাদ পোপুলার’ বা পপুলার ইউনিটি চিলির অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আয়েন্দের রাজনৈতিক দর্শনের বিশেষত্ব ছিল তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই পথকে বলা হতো ‘চিলির পথে সমাজতন্ত্র’।
আয়েন্দে চেয়েছিলেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে, ভূমি সংস্কার করতে, দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নত করতে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে। বিশেষ করে চিলির তামা বা কপার শিল্প ছিল তাঁর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশটির তামা খনির বড় অংশে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানির বিনিয়োগ ছিল। আয়েন্দে সরকার ১৯৭১ সালে বৃহৎ তামা খনি জাতীয়করণের উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি ব্যাংক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করে। এই নীতিগুলো চিলির সমাজে তীব্র বিতর্ক তৈরি করে। দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের একটি বড় অংশ আয়েন্দের সংস্কারকে সমর্থন করলেও ধনী জমির মালিক, বড় ব্যবসায়ী এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর নীতির বিরোধিতা করেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চিলির রাজনীতি দ্রুত বিভক্ত হয়ে পড়ে।
এদিকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও জটিল হতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়, উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা চাপে পড়ে। ব্যবসায়ী ও পরিবহন খাতের ধর্মঘট পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তোলে। সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত বাড়তে থাকে। সংসদ, রাজপথ ও সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই তীব্র হয়। তবে এই সংকটের দায় এককভাবে কোনো একটি পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিলে ইতিহাসের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে না। আয়েন্দে সরকারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, বিরোধী পক্ষের আন্দোলন, ব্যবসায়িক অচলাবস্থা, রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাপ সবকিছু মিলেই দেশটির পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। ১৯৭৩ সালের মার্চের সংসদ নির্বাচনে আয়েন্দের জোট উল্লেখযোগ্য ভোট পেলেও বিরোধী পক্ষও শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। ফলে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়, কিন্তু সেই সমঝোতা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।
চিলির রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব
চিলির রাজনৈতিক সংকট শুধু দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল না। তখন বিশ্বজুড়ে চলছিল স্নায়ুযুদ্ধ। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী পশ্চিমা জোট, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বলয়। দুই পরাশক্তির মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ না হলেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, অর্থনৈতিক চাপ, গোয়েন্দা তৎপরতা ও আদর্শিক প্রতিযোগিতা চলছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। আয়েন্দের সমাজতান্ত্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। বিশেষ করে চিলির তামাশিল্প জাতীয়করণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সান্তিয়াগোর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিতে চিলিতে গোপন রাজনৈতিক তৎপরতা, আয়েন্দেবিরোধী প্রচার, বিরোধী গোষ্ঠীকে অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির নানা তথ্য পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের তদন্ত ও দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত নথিতেও এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে। তবে একটি বিষয় আলাদা করে বলা জরুরি, যুক্তরাষ্ট্রের গোপন হস্তক্ষেপের প্রমাণ থাকলেও ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রই পরিচালনা করেছিল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নথির সীমাবদ্ধতা ও বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আয়েন্দে সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ফলে চিলি ধীরে দুই পরাশক্তির আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ।
১১ সেপ্টেম্বর: চিলির গণতন্ত্রের অবসান
১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকাল। চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে দিনটি শুরু হয়েছিল অন্যদিনের মতোই। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশটির ইতিহাস বদলে যায়। চিলির সামরিক বাহিনীর একটি অংশ প্রেসিডেন্ট সালভাদর আয়েন্দের সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু করে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও কারাবিনেরোসের নেতৃত্বের সমন্বয়ে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ নেয়। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ঘিরে ফেলা হয়। প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন লা মোনেদা প্রাসাদে আক্রমণ চালানো হয়। আয়েন্দে ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান। রেডিওতে দেওয়া তাঁর শেষ ভাষণে তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন।
সামরিক বাহিনীর আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত লা মোনেদা প্রাসাদের পতন ঘটে। একই দিনে আয়েন্দের মৃত্যু হয়। সরকারি তদন্ত ও পরবর্তী বিচারিক অনুসন্ধানে তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অভ্যুত্থানের পর সামরিক জান্তা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়। জেনারেল অগাস্তো পিনোশে দ্রুত ক্ষমতার প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়, বামপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। চিলির দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ধারায় বড় ধরনের ছেদ পড়ে। এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক দমন-পীড়নের ভয়াবহ অধ্যায়। আয়েন্দে সরকারের সমর্থক, বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক সংগঠনের সদস্য, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও সন্দেহভাজন বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আটককেন্দ্র গড়ে ওঠে। বহু মানুষ নির্যাতন, হত্যা ও গুমের শিকার হন। পরবর্তী সময়ে চিলির সত্য ও পুনর্মিলন কমিশন এবং রাজনৈতিক বন্দিত্ব ও নির্যাতনবিষয়ক জাতীয় কমিশনের প্রতিবেদনে এসব ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে। সামরিক অভ্যুত্থানের কয়েক দিনের মধ্যেই সান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামও পরিণত হয় বন্দিশিবিরে। আর এখানেই রাজনীতির সঙ্গে ফুটবলের গল্পটি এক ভয়াবহ বাঁকে এসে মিশে যায়।
স্টেডিয়ামে বন্দিদের দিনগুলো
সান্তিয়াগোর এস্তাদিও নাসিওনাল। চিলির সবচেয়ে পরিচিত ক্রীড়া স্থাপনাগুলোর একটি। হাজার দর্শক যেখানে ফুটবল দেখতে আসতেন, জাতীয় দল যেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলত, সেই স্টেডিয়ামই ১৯৭৩ সালের অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার জায়গায় পরিণত হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের পর সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। বহু মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হয় জাতীয় স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামের গ্যালারি, করিডর, ড্রেসিংরুম, বাথরুম ও বিভিন্ন কক্ষ বন্দীদের রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়।
চিলির জাতীয় গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক গবেষণা সংস্থা ‘মেমোরিয়া চিলেনা’ জানায়, সেখানে হাজার মানুষকে আটক রাখা হয়েছিল। তাঁদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। কয়েক ডজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও নথিভুক্ত হয়েছে। স্টেডিয়ামের বাইরে বন্দীদের পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করতেন। কেউ স্বামীকে খুঁজছিলেন, কেউ সন্তানকে, কেউ ভাই কিংবা বাবাকে। তাঁরা জানতেন না তাঁদের স্বজন বেঁচে আছেন কি না, কখন মুক্তি পাবেন, কিংবা আদৌ আর ফিরে আসবেন কি না। যে জায়গায় সাধারণত দর্শকেরা প্রিয় দলের গোলের অপেক্ষায় থাকতেন, সেখানে তখন অপেক্ষা করছিল অসংখ্য পরিবার একটি খবরের জন্য, একটি সাক্ষাতের জন্য, কিংবা প্রিয়জনের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার জন্য। স্টেডিয়ামটি ১৯৭৪ সালে আর আটক ও নির্যাতনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। তবে ১৯৭৩ সালের নভেম্বরের শেষভাগে যখন ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়, তখনো সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি ছিল একেবারেই সাম্প্রতিক। বন্দীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্টেডিয়ামের দেয়াল, করিডর ও ড্রেসিংরুমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি মুছে যায়নি।
বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে চিলি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৯৭৪ সালের পশ্চিম জার্মানি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের দলগুলোর জন্য আলাদা প্রতিযোগিতা চলছিল। চিলি দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্ব পেরিয়ে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে পৌঁছায়। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎকালীন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী জাতীয় দল। সোভিয়েত দলটির শক্তি নিয়ে বিশেষ আলোচনা ছিল। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে তারা সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল এবং ১৯৭২ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সআপ হয়েছিল। দলে ছিলেন ওলেগ ব্লোখিনের মতো তারকা ফুটবলার, যিনি পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালে ব্যালন ডি’অর জিতবেন। অন্যদিকে চিলির দলও ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তাদের দলে ছিলেন কার্লোস কাসেলি, ফ্রান্সিসকো ‘চামাকো’ ভালদেস, এলিয়াস ফিগুয়েরোয়া ও আলবার্তো কিন্তানোদের মতো খেলোয়াড়। চিলির সমর্থকেরা আশা করছিলেন দলটি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে।
নিয়ম অনুযায়ী দুই দলের মধ্যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল; একটি মস্কোয়, অন্যটি সান্তিয়াগোতে। প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাত্র দুই সপ্তাহ পর চিলির দল সেখানে খেলতে যায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাদের সফরও সহজ ছিল না। খেলোয়াড়দের বিদেশে যাত্রা, ভিসা ও অনুমতি নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ম্যাচটি শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে ০-০। সোভিয়েত দল নিজেদের মাঠে জিততে পারেনি। চিলির রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষক হুয়ান অলিভারেসের পারফরম্যান্স তাদের সমর্থকদের আশাবাদী করে তোলে।
তবে মস্কোর সেই ম্যাচের আরেকটি অদ্ভুত দিক ছিল। ম্যাচটির কোনো পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন রেকর্ড আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চিলির সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদেরা বহু বছর ধরে সেই ফুটেজ খুঁজেছেন। ২০০০ সালে রুশ টেলিভিশনের একটি অনুসন্ধানী অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ক্রীড়া প্রশাসনের সাবেক কর্মকর্তা ভিক্টর ইভোনিন জানান, ক্রেমলিনের নির্দেশে ম্যাচটি সম্প্রচার না করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ফিরতি ম্যাচে সোভিয়েত দলের না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তখনই প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল। তবে এই ব্যাখ্যাটি মূলত সাবেক কর্মকর্তার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল হারিয়ে যাওয়া ফুটেজের বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।
দ্বিতীয় ম্যাচ ঘিরে দুই দেশের বিরোধ
প্রথম ম্যাচের পর ফিরতি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ২১ নভেম্বর ১৯৭৩, সান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এই ভেন্যু ছিল বড় আপত্তির বিষয়। সোভিয়েত ফুটবল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, যে স্টেডিয়াম সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক ও নির্যাতনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তাদের জাতীয় দল খেলতে যেতে পারে না। তারা নিরপেক্ষ মাঠে ম্যাচ আয়োজনের দাবি জানায়। এটি কেবল ফুটবলের সিদ্ধান্ত ছিল না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। চিলিতে আয়েন্দে সরকারের পতন এবং পিনোশের সামরিক শাসন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছিল এবং নতুন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। ফলে ম্যাচটি বয়কটের সিদ্ধান্তে মানবাধিকার প্রশ্নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
অন্যদিকে চিলির ফুটবল কর্তৃপক্ষ নিজেদের মাঠে খেলার দাবিতে অনড় ছিল। তাদের যুক্তি ছিল, প্রথম ম্যাচ খেলতে চিলির দল মস্কো গিয়েছিল; তাই সোভিয়েত দলকেও ফিরতি ম্যাচ খেলতে সান্তিয়াগো আসতে হবে। চিলির সামরিক সরকারও ম্যাচটি আয়োজন করতে আগ্রহী ছিল। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আয়োজনের মাধ্যমে দেশটিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে এসেছে এমন একটি ছবি তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এদিকে ফিফা বিষয়টি বিবেচনা করে। সংস্থাটি স্টেডিয়ামের পরিস্থিতি যাচাই করতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। ফিফার পরিদর্শনের পর ম্যাচটি নির্ধারিত মাঠেই আয়োজনের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভেন্যুর দাবিতে অনড় থাকলেও ফিফা সেই দাবি গ্রহণ করেনি। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়।
২১ নভেম্বর ১৯৭৩: ফাঁকা মাঠে ফুটবলের নাটক
অবশেষে আসে সেই দিন। ১৯৭৩ সালের ২১ নভেম্বর। সান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়াম প্রস্তুত। মাঠে ঘাস কাটা, গোলপোস্ট ঠিক করা, রেফারি উপস্থিত, দর্শকদের জন্য গ্যালারি খোলা। চিলির জাতীয় দলও নির্ধারিত সময়ের আগে মাঠে পৌঁছে যায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের খেলোয়াড়েরা আসেননি। তারা চিলি সফরই করেনি। তবু ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়নি। চিলির খেলোয়াড়েরা মাঠে প্রবেশ করেন। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কোনো প্রতিপক্ষ নয়, বরং একটি ফাঁকা মাঠের অন্য প্রান্তে থাকা শূন্য গোলপোস্ট। গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও ঘটনাটি দেখছিলেন।
রেফারির বাঁশি বাজল। চিলির খেলোয়াড়েরা বল নিয়ে পাস করতে এগিয়ে গেলেন। প্রতিপক্ষের কোনো ডিফেন্ডার নেই, গোলরক্ষক নেই, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। অধিনায়ক ফ্রান্সিসকো ‘চামাকো’ ভালদেস শেষ পর্যন্ত বলটি ফাঁকা গোলে পাঠালেন। এটাই ছিল সেই ম্যাচের প্রতীকী গোল। এরপর আর কোনো খেলা হয়নি। চিলির খেলোয়াড়েরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাঠ ছাড়েন। পুরো আয়োজনটি স্থায়ী হয়েছিল আনুমানিক ১৭ সেকেন্ড। ফুটবল ইতিহাসে এমন অদ্ভুত দৃশ্য খুব কমই দেখা গেছে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, যেখানে প্রতিপক্ষ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, এমনকি প্রকৃত অর্থে কোনো খেলারও সুযোগ নেই। তবে ফলাফলের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম বিষয় জানা জরুরি। মাঠে চিলি একটি প্রতীকী গোল করেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার নথিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতির কারণে ম্যাচের ফল ২-০ হিসেবে চিলির পক্ষে গণ্য হয়। অর্থাৎ মাঠের দৃশ্যমান গোলসংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক ওয়াকওভার ফল এক বিষয় নয়। চিলি এভাবেই ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।
সোভিয়েত ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত ও তার পেছনের কারণ
সোভিয়েত ইউনিয়নের বয়কটের কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় ছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক ও নির্যাতনের ঘটনা। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল, মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত একটি জায়গায় তাদের খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতে পারেন না। কিন্তু বিষয়টির আরেকটি দিকও রয়েছে। প্রথম ম্যাচে সোভিয়েত দল নিজেদের মাঠে চিলির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল। তারা তখন ইউরোপের শক্তিশালী দল, বিশ্বকাপে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসীও ছিল। চিলির রক্ষণভাগ তাদের প্রত্যাশিত ফল পেতে দেয়নি। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচে চিলির মাঠে খেলতে গেলে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হতো।
২০২৬ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত ‘কোল্ড ওয়ার ফুটবল–আ হিস্টোরি ইন টেন ম্যাচেস’ বইয়ের ‘দ্য গেম শেইম’ অধ্যায়ে ইতিহাসবিদ টনি শ ও অ্যালান ম্যাকডুগাল ঘটনাটির এই দুই দিকই আলোচনা করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে রাজনৈতিক প্রতিবাদের পাশাপাশি মাঠের ফলাফল নিয়ে সোভিয়েত দলের উদ্বেগের সম্ভাবনাও উঠে এসেছে। তবে এটিকে নিশ্চিত কারণ হিসেবে নয়, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হিসেবে দেখা উচিত। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সিদ্ধান্তকে শুধু মানবিক প্রতিবাদ কিংবা শুধু রাজনৈতিক প্রচার যেকোনো একটি ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ করলে ঘটনাটির জটিলতা হারিয়ে যায়। এর পেছনে ছিল মানবাধিকার প্রশ্ন, স্নায়ুযুদ্ধের রাজনীতি, আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি এবং ফুটবলীয় প্রতিযোগিতার বাস্তবতা।
পিনোশে সরকারের কাছে ম্যাচটির গুরুত্ব
চিলির সামরিক সরকার ম্যাচটিকে স্বাভাবিক ক্রীড়া আয়োজন হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। অভ্যুত্থানের পর দেশটিতে রাজনৈতিক বিরোধিতা দমন, গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় স্টেডিয়ামে একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করা সামরিক সরকারের জন্য প্রতীকী গুরুত্ব বহন করেছিল। সরকার দেখাতে চেয়েছিল, চিলি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। আন্তর্জাতিক দল সেখানে খেলতে আসবে, দর্শকেরা মাঠে ফিরবেন, জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে, সব মিলিয়ে দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে, এমন একটি বার্তা দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতি সেই পরিকল্পনাকে অন্যভাবে সামনে নিয়ে আসে। ম্যাচটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বরং স্টেডিয়ামটির সাম্প্রতিক অতীত যেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হয়েছিল, সেটিই বিশ্ববাসীর সামনে আবারও উঠে আসে। ফলে যে আয়োজনের মাধ্যমে সামরিক সরকার স্বাভাবিকতার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিল, সেই আয়োজনই রাজনৈতিক বিতর্কের প্রতীকে পরিণত হয়।
ম্যাচের পরের ঘটনা ও তার প্রভাব
এই ম্যাচের পর চিলি ১৯৭৪ সালের পশ্চিম জার্মানি বিশ্বকাপে অংশ নেয়। তবে মাঠে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান খুব একটা সফল হয়নি। গ্রুপ পর্বে পশ্চিম জার্মানির কাছে ১-০ গোলে হার, পূর্ব জার্মানির সঙ্গে ১-১ ড্র এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে তারা। তিন ম্যাচে কোনো জয় না পেয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারেনি। তাদের বয়কটের ফলে দলটি প্রতিযোগিতার বাইরে চলে যায়।
চিলির জাতীয় স্টেডিয়ামও পরে আবার ক্রীড়া আয়োজনের কাজে ফিরে আসে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের বন্দিশিবিরের স্মৃতি মুছে যায়নি। দীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে থাকা বন্দী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে স্টেডিয়ামের একটি অংশকে স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতির স্থান হিসেবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আজও চিলির ইতিহাসে জাতীয় স্টেডিয়াম একই সঙ্গে ক্রীড়া-গৌরব এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নের স্মারক। পিনোশের সামরিক শাসন ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাঁর শাসনামলে রাজনৈতিক বন্দিত্ব, নির্যাতন, হত্যা ও গুমের ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সময়ে একাধিক জাতীয় কমিশন তদন্ত করে। চিলির ইতিহাসে ১৯৭৩ সালের অভ্যুত্থান তাই শুধু একটি সরকারের পতন নয়; এটি দেশটির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।
১৯৭৩ সালের চিলি-সোভিয়েত ম্যাচের দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায়, খেলাধুলা কখনো মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। ফুটবল এমন একটি খেলা, যার দর্শক কোটি মানুষ। তাই একটি সরকার চাইলে ফুটবলকে নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আবার কোনো দেশ বা দল ফুটবল বয়কটের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিবাদও জানাতে পারে।
এই ম্যাচে চিলির সামরিক সরকার চেয়েছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলের আয়োজনের মাধ্যমে স্বাভাবিকতার বার্তা দিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই আয়োজন বর্জন করে রাজনৈতিক অবস্থান জানায়। ফিফা নিয়ম ও ভেন্যু নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। আর খেলোয়াড়েরা দাঁড়িয়ে পড়েন এমন এক পরিস্থিতির মাঝখানে, যার সিদ্ধান্ত তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, ম্যাচটি শেষ হওয়ার পর কাগজে চিলির জয় লেখা থাকলেও মাঠে কোনো প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। সেখানে ছিল না কোনো আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, ছিল না গোলরক্ষকের সেভ, ছিল না শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা। অথচ এই কয়েক সেকেন্ডের ঘটনাই ফুটবল ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।
সম্ভবত এই কারণেই ঘটনাটি এত গুরুত্বপূর্ণ। কখনো একটি ফুটবল মাঠ রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ, কখনো রাজনৈতিক প্রতিবাদের ক্ষেত্র, কখনো আবার এমন এক ইতিহাসের সাক্ষী যেখানে মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্ন খেলাধুলার নিয়মকেও ছাড়িয়ে যায়।
২১ নভেম্বর ১৯৭৩-এ চিলির খেলোয়াড়েরা ফাঁকা গোলে বল পাঠিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেন। কিন্তু সেই গোলের পেছনে ছিল রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাত। প্রতিপক্ষহীন সেই ১৭ সেকেন্ডের ম্যাচ তাই শুধু ফুটবলের অদ্ভুত ঘটনা নয়, বরং রাজনীতি ও খেলাধুলার সম্পর্কের এক স্মরণীয় দলিল।
বন্ধু, ভৈরব বন্ধুসভা