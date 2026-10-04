রোনালদোর বিদায় পর্তুগালের জন্য কেন আশীর্বাদ

রোনালদোর বিদায় পর্তুগালের জন্য কেন আশীর্বাদ
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল জাতীয় দল থেকে বিদায়ের ঘটনা এবং তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায় নিয়ে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দলটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে থাকা এই স্ট্রাইকারের ভূমিকা সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনই তাঁর বিদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে একজন খেলোয়াড়ের দায়িত্ব শুধু মাঠে পারফর্ম করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দলের প্রয়োজনে নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করাও সেই দায়িত্বের অংশ। সম্প্রতি নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে কোচ জর্জ জেসুস রোনালদোকে ওয়ার্মআপ করতে পাঠালেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেঞ্চে রাখেন। রোনালদোর মতো একজন তারকার জন্য এমন সিদ্ধান্ত সহজভাবে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
রোনালদোর জাতীয় দলের ক্যারিয়ারের শেষটা আরও শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ হতে পারত। তিনি চাইলে সীমিত ভূমিকায় থেকেও দলের তরুণ খেলোয়াড়দের পাশে থাকতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিদায়ের ঘটনাটিই আলোচনার বড় বিষয় হয়ে উঠেছে।
রোনালদোর ঐতিহাসিক অবদান
রোনালদোর বিদায়ের ঘটনাকে তাঁর পুরো আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেকে আলাদা করে দেখা কঠিন। পর্তুগালের হয়ে তিনি ২৩৪ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ১৪৬টি, এবং সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন আরও ৪৫টি। ২০১৬ সালে দলকে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ ছাড়া তাঁর নেতৃত্বে দুইবার উয়েফা নেশনস লিগের শিরোপা জিতেছে তারা। দুই দশকের বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসেও তাঁর অবস্থান সবার ওপরে।
তবে একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতি, শারীরিক সক্ষমতা এবং বলের বাইরে দলের জন্য কাজ করার ধরনেও পরিবর্তন আসে। রোনালদোর ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
রোনালদোকে ছাড়া পর্তুগালের নতুন পরিকল্পনা
ফুটবলের দিক থেকে রোনালদোর অনুপস্থিতি পর্তুগালকে নতুনভাবে দল সাজানোর সুযোগ দিতে পারে। সিআরসেভেন এখনো গোল করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারেন, বিশেষ করে প্রতিপক্ষের বক্সে। তবে পুরো ম্যাচে তাঁর প্রভাব আগের তুলনায় কমেছে, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।
একজন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দল সাজানোর পর সেই খেলোয়াড়ের ভূমিকা কমে গেলে কোচের জন্য নতুন কৌশল প্রয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। পর্তুগালের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য হতে পারে। কোচ জর্জ জেসুস এখন রোনালদোকে ঘিরে দল সাজানোর প্রয়োজনীয়তা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবেন। একই সঙ্গে ব্রুনো ফার্নান্দেজ, জোয়াও নেভেস ও ভিতিনিয়ার মতো খেলোয়াড়েরা দলের নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতায় আরও বড় ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।
একটি যুগের সমাপ্তি, নতুন অধ্যায়ের শুরু
রোনালদোর বিদায়কে শুধু একজন খেলোয়াড়ের দল ছাড়ার ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি পর্তুগাল ফুটবলের একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তিরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।
রোনালদোর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার অসংখ্য সাফল্যে সমৃদ্ধ। তাঁর শেষ সময়টা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে পর্তুগাল এখন এমন একটি প্রজন্মের হাতে যাচ্ছে, যারা নিজেদের মতো করে দলটিকে এগিয়ে নিতে পারে।
তাই রোনালদোর বিদায়কে একদিকে তাঁর দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সমাপ্তি, অন্যদিকে পর্তুগাল দলের জন্য একটি নতুন শুরুর সুযোগ হিসেবেও দেখা যেতে পারে।