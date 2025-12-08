চট্টগ্রাম বন্ধুসভার প্রীতি ফুটবল ম্যাচ
মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা। গত ২২ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর খুলশী অ্যানফিল্ড টার্ফে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।
খেলায় বন্ধুসভার বন্ধুরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন। দল দুটির অধিনায়কের ভূমিকায় ছিলেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা শিহাব জিশান ও ফাহিম উদ্দিন। ৪-২ গোলের ব্যবধানে বিজয়ের হাসি হাসে শিহাব একাদশ।
শিহাব একাদশে ছিলেন অধিনায়ক শিহাব জিশান, মাসুদ রানা, আবু হানিফ, ইকবাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাসুম, আফিফ ইব্রাহিম, ইজাজ আহমদে, ইমরান আহমেদ। ফাহিম একাদশে ছিলেন ফাহিম উদ্দিন, নুরুজ্জামান খান, সাকিব জিশান, ইরফাতুর রহমান, এ আর আছাদ, তোফাজ্জেল তপু, সাঈদ আল সোহেল ও আতৃহার আলিফ।
খেলায় এদিন শুরুতেই এগিয়ে যায় শিহাব একাদশ; দলের পক্ষে চমৎকার এক গোল করেন বন্ধু ইমরান। প্রথমার্ধের বাকি সময়টায় আর কোনো গোল হয়নি। বিরতির পর ফাহিম একাদশকে সমতায় ফেরান বন্ধু ইরফাতুর। তবে বেশিক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে পারেনি তারা।
বন্ধু ইজাজ দূরপাল্লার এক শটে দৃষ্টিনন্দন এক গোল করলে আবারও এগিয়ে যায় শিহাব একাদশ। দলের পক্ষে ব্যবধান বাড়ান বন্ধু মাসুদ। শিহাব একাদশ ততক্ষণে জয়ের সুবাস নিতে শুরু করে। এর মধ্যেই ফাহিম একাদশের দলপতি দূরপাল্লার এক শটে এক গোলে দলের পক্ষে ব্যবধান কমান।
ততক্ষণে ম্যাচ প্রায় শেষলগ্নে। ফলে খেলাটা চলছিল শিহাব একাদশের রক্ষণ সামলানোর বিপরীতে ফাহিম একাদশের সমতায় ফেরার নিমিত্তে একচেটিয়া আক্রমণের। ঠিক এমন সময় বেরসিক হয়ে দৃশ্যপটে আগমন ঘটে ফাহিম একাদশের ডিফেন্ডার রনিকের, বল জড়িয়ে বসেন নিজেদের জালেই। শেষ অবধি ফাহিম একাদশ মাঠ ছাড়ল সম্ভাবনা জাগিয়েও সমতায় ফিরতে না পারার আফসোস নিয়ে, আর শিহাব একাদশ মাঠ ছাড়ল ৪-২ গোলের জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে।
বন্ধু, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা