চট্টগ্রাম বন্ধুসভার ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা
ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা। ১৭ অক্টোবর নগরীর এম এ জলিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বন্ধুত্ব ও উৎসাহের এক অনন্য পরিবেশ উপভোগ করেন সবাই।
প্রথম খেলা ছিল উইকেট হিটিং। এই খেলায় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ছয়টি বলের মধ্যে যতবার স্টাম্পে লাগানো যায়, সেই সংখ্যার ভিত্তিতেই বিজয়ী নির্ধারিত হয়। খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়। প্রতিটি হিটে বন্ধুদের উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ পুরো পরিবেশকে আনন্দময় করে তোলে।
এরপর অনুষ্ঠিত হয় বল থ্রোয়িং খেলা। খেলোয়াড়দের নির্দিষ্ট গোল চাকতির মধ্য দিয়ে বল মেরে ঝুড়িতে ফেলতে হয়। এই খেলা শুধু মজার জন্য নয়; বরং এটি অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্যভিত্তিক মনোযোগ ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পরিমাপের সুযোগও দিয়েছিল।
সবার প্রিয় মার্বেল–স্পুন রেস খেলায় অংশগ্রহণকারীরা যেন কিছুক্ষণের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদের শৈশবে। হেসেখেলে মৃদু প্রতিযোগিতা ও ছোট ছোট ভুলেও হাসির রোল তৈরি হয়। বন্ধুরা এই খেলায় মজা ও স্পষ্ট আনন্দের অভিব্যক্তি উপভোগ করেন।
পরবর্তী খেলাটি ছিল সাপ–লুডু। যেখানে বন্ধুরা দলবদ্ধভাবে খেলার মাধ্যমে কৌশল, ভ্রাতৃত্ব ও আনন্দের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেন। দিনের শেষ খেলায় অনুষ্ঠিত হয় ‘লাইট দ্য ক্যান্ডেল’। যেখানে কাঠি ব্যবহার করে কে কতগুলো মোমবাতি জ্বালাতে পারেন, সেটিই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। সবার একাগ্রতা ও মনোযোগ পুরো আয়োজনকে আরও উজ্জ্বল ও রঙিন করে তোলে।
সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর বলেন, ‘এ ধরনের ছোট ছোট আয়োজন আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। বন্ধুসভার মূল চেতনা হলো আনন্দের মধ্য দিয়েই একে অপরের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।’
বিভিন্ন খেলায় বিজয়ী হয়েছেন বন্ধু দেবমিতা নন্দী, মাসুদ রানা, সাঈদ আল সোহেল, অনামিকা দাশ, সংগীতা ও জয় চক্রবর্তী। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
বন্ধু আফিফ ইব্রাহিম বলেন, ‘এটা সত্যিই দারুণ একটা আয়োজন ছিল। অনেক দিন পর এমন নির্ভেজাল আনন্দে সময় কাটালাম। প্রতিটি খেলায় ছিল বন্ধুত্বের হাসি, সহযোগিতা আর উৎসাহের মুহূর্ত। জয়–পরাজয় গৌণ, আসল আনন্দ ছিল একসঙ্গে থাকা ও হাসিখুশি সময় কাটানো।’
এ আয়োজনের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধু কৌশিক দাশ ও আতৃহার আলিফ।
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা