চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
সৌহার্দ্যে সুস্থতা নিশ্চিতকরণে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ
শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখার নিমিত্তে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার নিয়মিত ক্রীড়া আয়োজন প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। সেটির অংশ হিসেবে ১০ জানুয়ারি বন্দরনগরীর চান্দগাঁওয়ের ফরচুন স্পোর্টস অ্যারেনায় দুই দলে ভাগ হয়ে খেলায় অংশ নেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।
উপদেষ্টা শিহাব জিশান একাদশ ও ফাহিম উদ্দিন একাদশের মধ্যকার অনুষ্ঠিত খেলায় দল দুটির অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে সহসভাপতি ইব্রাহিম তানভীর ও সাধারণ সম্পাদক ইরফাতুর রহমান। খেলায় ফাহিম উদ্দিন একাদশ ৪-৩ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে।
ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তে দুই দলই দেখিয়েছে অনন্য দৃঢ়তা। শুরুতেই বন্ধু ফাহিমের জোড়া গোলে এগিয়ে যায় ফাহিম উদ্দিন একাদশ। তবে এতে ঘাবড়ে না গিয়ে মনোবল ধরে রাখতে সমর্থ হয় শিহাব জিশান একাদশ। ফলশ্রুতিতে দলটি প্রথমার্ধের খেলা শেষ করে বন্ধু মহসিন শিকদারের জোড়া গোলে ভর করে, ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফেরার মাধ্যমে।
বিরতি থেকে ফেরার পর ফাহিম একাদশ নিজেদের ভুলগুলো শুধরে আবারও ম্যাচ নিয়ে আসে নিজেদের অনুকূলে, এরই মধ্যে পেয়ে যায় দলটি গোলের দেখাও। বন্ধু সাঈদের গোলে এগিয়ে যায় তারা। অন্যদিকে, শিহাব একাদশ যেন এদিন ধনুর্ভঙ্গ পণ নিয়ে নেমেছিল, ছাড় দেওয়া যাবে না। ফলাফল, বন্ধু মহসিন শিকদার আবারও বল জালে জড়ালেন, এর মধ্য দিয়ে নিজের হ্যাটট্রিক তুলে নিয়ে শিহাব একাদশকে দ্বিতীয়বারের মতো সমতায় ফেরান।
এরপরও শেষরক্ষা হয়নি। ম্যাচের মিনিট পনেরো বাকি থাকতে বন্ধু সাঈদ আবারও বল জালে জড়িয়ে নিজের জোড়া গোল পূরণ করার পাশাপাশি এগিয়ে নেন ফাহিম একাদশকে। অবশিষ্ট সময়ে শিহাব একাদশের সমতায় ফেরার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা বিফলে গেছে ফাহিম একাদশের সুসংগঠিত রক্ষণভাগের কাছে। শেষ পর্যন্ত ফাহিম একাদশ মাঠ ছেড়েছে ৪-৩ গোলের দুর্দান্ত জয় নিয়ে।
প্রীতি ম্যাচ নিয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে পরাজিত দলের অধিনায়ক ইব্রাহিম তানভীর জানান আয়োজন নিয়ে প্রত্যাশার কথা। বলেন, ‘সৌহার্দ্যের আয়োজনে হৃদ্যতাটাই সবার আগে মুখ্য। আর যেখানে চমৎকার হৃদ্যতার পাশাপাশি সুযোগ থাকে শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক প্রফুল্লতা নিশ্চিত হওয়ার, সেখানে এমন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলাই বাহুল্য।’
জয়ী দলের অধিনায়ক ইরফাতুর রহমান জয়ের হাসি ঠোঁটে নিয়ে বলেন, ‘প্রাণপ্রিয় সংগঠনের এমন প্রাণোচ্ছল আয়োজন নিঃসন্দেহে চমৎকার। বন্ধুদের এমন নিবেদন আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ দিয়েছে এ আয়োজনকে। বন্ধুদের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় এ আয়োজন আগামীতে আরও রং ছড়াবে।’
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আমেনা আক্তার আয়োজন নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস ও প্রত্যাশার কথা জানিয়ে বলেন, ‘এই ম্যাচ বন্ধুদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ছাড়া মোটেও সাফল্যের মুখ দেখত না, চমৎকার রূপটা পেত না। তাই সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। নিয়মিত এ আয়োজনকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে আমাদের বন্ধুরা আগামী দিনগুলোতেও এমনই আন্তরিক থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।’
এবারের ম্যাচের সমন্বয়কারী ছিলেন আফিফ ইব্রাহীম। খেলায় আরও অংশ নিয়েছেন বন্ধু আহমেদ রেজা, নুরুজ্জামান খান, শাওন রায়, আতৃহার রহমান, মুঈন উদ্দিন চৌধুরী, আফিফ ইব্রাহীম ও সাঈদ করিম।
