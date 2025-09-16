প্রকাশিত হলো চট্টগ্রাম বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘বর্ষায় মনের বর্ষণ’

প্রকাশিত হলো চট্টগ্রাম বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘বর্ষায় মনের বর্ষণ’
বর্ষা মানেই প্রকৃতির অপরূপ এক সৌন্দর্য। এটি শুধু প্রাণের সঞ্চারই ঘটায় না, পাশাপাশি আমাদের মনের ভেতরেও এক ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়। এই সময়ে আকাশের কালো মেঘ, একটানা বৃষ্টি আর চারপাশের সবুজের সমারোহ যেন মনকে এক নতুন রূপে জাগিয়ে তোলে। বর্ষা সৃজনশীলতার এক অফুরন্ত উৎস। অনেক কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর কাছে বর্ষা তাঁদের সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
বর্ষার সেই অনুভূতির কথাকে লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা প্রকাশ করেছে ভাঁজপত্র ‘বর্ষায় মনের বর্ষণ’। যেখানে বর্ষা নিয়ে বন্ধুদের লেখা কবিতা, অনুগল্প, অনুভূতি ও স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর, নগরীর মেরিটাইম মিউজিয়ামে এটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
ভাঁজপত্রের উন্মোচন করেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘যদিও বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছে। তবু মাঝেমধ্যে আকাশের আবহাওয়া দেখে যেন বোঝা যায় বর্ষার রেশ রয়ে গেছে। ভাঁজপত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।’
উপদেষ্টা শিহাব জিশান বলেন, ‘প্রতিবছর চট্টগ্রাম বন্ধুসভা চেষ্টা করে বন্ধুদের প্রতিভাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। ভাঁজপত্র বা ম্যাগাজিনে লেখা, পাঠচক্র, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন্ধুরা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। ভাঁজপত্রের কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’
ভাঁজপত্রের সম্পাদনা পরিষদে যুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মিনহাজ হোসেন ও শিহাব জিশান। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন ম্যাগাজিন সম্পাদক শাহাদাত হোসাইন, সহযোগী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন প্রচার সম্পাদক সাকিব জিশান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কামরান চৌধুরী, বইমেলা সম্পাদক শান্ত বড়ুয়া ও বন্ধু ইফফাত তাওসিয়াত। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর, সহসভাপতি রুমিলা বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসেন।