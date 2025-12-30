তারুণ্যের ১১তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

তারুণ্যের ১১তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন
ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশে জাতীয় পরিচালনা পর্যদের বার্ষিক ম্যাগাজিন তারুণ্য-এর ১১তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন উপস্থিত বন্ধু ও অতিথিরা। এ বছর তারুণ্য- এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল। প্রকাশনা উপদেষ্টা ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক আনিসুল হক, জাফর সাদিক, মৌসুমী মৌ ও ফরহাদ হোসেন মল্লিক। সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে ছিলেন সৌমেন্দ্র গোস্বামী, শাকিব হাসান ও তাহসিন আহমেদ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন আরাফাত করিম। অলংকরণ ও গ্রাফিকস করেছেন মাহবুব রহমান, আরাফাত করিম, এস এম রাকিবুর রহমান ও মো. রনী হোসেন। মুদ্রণ করেছে আগামী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানি।
তারুণ্য-এর এই সংখ্যায় বিশেষ লেখা, কবিতা, মুক্তগদ্য, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ, গল্প, ভ্রমণ ফিচারসহ মোট ৪৬টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।