প্রকাশিত হলো তন্ময় দত্ত মিশুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পরিশুদ্ধ’

বন্ধুর বই
প্রকাশিত হলো তন্ময় দত্ত মিশুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পরিশুদ্ধ’
‘হাসতে শিখুন, হাসাতে শিখুন
চুপ করে নয়, আওয়াজ করে বাঁচতে শিখুন’
‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে একটা চমৎকার লাইন আছে ‘হয়তো স্বপ্ন.... কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ, দেখা যাক না কী হয়!’
সেই ২০২১ সাল থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে নিয়ে প্রকাশনী থেকে প্রকাশনীতে ঘুরছিলাম। কোনো প্রকাশক পাণ্ডুলিপি ডেস্কে ফেলে রাখেন, নয়তো কোনো প্রকাশক পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে চলে যান! পরে আর কেউই সাড়া দেন না।
আজ ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে সেই পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে দাঁড়িকমা প্রকাশনী থেকে। একটা বহুদিনের যাত্রার অন্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে হয়তো আরেকটা দীর্ঘদিনের যাত্রার শুরুও হয়েছে!
‘পরিশুদ্ধ’ কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক তাকিত মল্লিক। তাঁর ভাষায়, ‘তন্ময় দত্ত মিশুর কবিতার বই “পরিশুদ্ধ”র প্রথম প্রকাশ। নিঃসন্দেহে মিশুর শিক্ষক হিসেবে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। মিশুর লেখা তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণের থেকে আলাদা। নিশ্চুপ মিশুর মতো ওর কবিতা নয়। সাহিত্যের মানবিক মিশুর কবিতায় রয়েছে প্রেম, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া। নজরুলের “মানুষ”কবিতার ন্যায় মিশুর “মানুষ” কবিতায়ও বাইরের অবয়বে ধনী-দরিদ্র, কৃষক-মজুর, মালিক-শ্রমিকের বাইনারিতে না পরিমাপ করে সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সাম্যবাদী ভাবের অবতারণা হয়েছে। মৃদু ভাষায় বিপ্লবের ডাক বা বিপ্লবোত্তর অন্তর্ভুক্তির বাংলাদেশ এমন চিন্তারও প্রতিফলন রয়েছে মিশুর কবিতায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের প্রতি প্রচলিত সামাজিক চিন্তারও পরিবর্তন ঘটে মিশুর কবিতার বইয়ে।’
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র এক জীব তথা মানুষের তৈরি করা এক ছোট্ট জগৎ ‘পরিশুদ্ধ’ কাব্যগ্রন্থ। এ জগতে পাওয়া যাবে নানা ধরনের চিন্তার খোরাক। করা যাবে নিজেকে তথা সৃষ্টিকে নানা প্রশ্ন! সঙ্গে অবশ্যই যেকোনো লেখাকে করা যাবে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ। কারণ, এ জগৎ উন্মুক্ত। নিজের মতো করে ভাবার জন্য উন্মুক্ত।
‘পরিশুদ্ধ’ কাব্যগ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে রকমারি ডটকম ওয়েবসাইটে এবং পাওয়া যাবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলাতেও।
‘কবি’রাও মানুষ,
তাদের কোনো অলৌকিক শক্তি নেই।
সব শক্তি কবিতার,
কবি কেবলই মাধ্যম
সৃষ্টির কাছে পৌঁছাবার।’
—তন্ময় দত্ত মিশু
