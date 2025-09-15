নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’ প্রকাশ।

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’ প্রকাশ
বন্ধুসভার সদস্যদের লেখালেখিতে আগ্রহী করে গড়ে তুলতে ও লেখার চর্চা বাড়াতে ভাঁজপত্র ‘বন্ধু’ প্রকাশ করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৩ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
এদিন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। বন্ধুরা এই ভাঁজপত্র শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিতরণ করেন।
ভাঁজপত্রে লেখা দেন তরুণ লেখক মিলন মাহমুদ, বন্ধুসভার উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নুর, ম্যাগাজিন সম্পাদক হাসান আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য গাজী খায়রুজ্জামান, হাসানুজ্জামান ও বন্ধু এস এ বিপ্লব।
সভাপতি নয়ন আহমেদ বলেন, ‘নিয়মিত ভাঁজপত্র প্রকাশের মাধ্যমে বন্ধুদের লেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা খুব শিগগিরই দেয়ালিকাও প্রকাশ করবে।’
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা