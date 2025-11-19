সাহিত্য প্রকাশনা ‘প্রত্যুষ’–এর বন্ধুসংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
সাহিত্য প্রকাশনা ‘প্রত্যুষ’–এর বন্ধুসংখ্যার মোড়ক উন্মোচন
বন্ধু একটি শব্দ, অথচ তার অন্তর্নিহিত অর্থ কত গভীর! মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একাকিত্বে নয়, সম্পর্কের বন্ধনেই বেঁচে থাকে। সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ, মানবিক ও আলোকিত রূপ হলো বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব মানে শুধু মিলেমিশে থাকা নয়, একজন আরেকজনের পাশে থাকা, বুঝে নেওয়া, ভুলত্রুটি ক্ষমা করা, সাফল্যে আনন্দিত হওয়া এবং বিপদে অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
এ মানবিক বন্ধনকে কেন্দ্রে রেখে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার নিয়মিত সাহিত্য প্রকাশনা ‘প্রত্যুষ’ এবার প্রকাশ করেছে বিশেষ ‘বন্ধুসংখ্যা’। ১৭ নভেম্বর বিকেলে ময়মনসিংহ কমার্স কলেজে ‘প্রত্যুষ’ বন্ধুসংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এখলাস উদ্দিন খান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছৈয়দ রায়হান উদ্দিন, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার, সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।
‘প্রত্যুষ’ বন্ধুসংখ্যায় প্রকাশনা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, প্রথম আলোর ময়মনসিংহের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান ও ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আলী ইউসুফ। সম্পাদনা করেছেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার ও সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান।
এবারের সংখ্যায় রয়েছে ১৩টি কবিতা, দুটি গল্প, দুটি প্রবন্ধ, দুটি মুক্তগদ্য ও একটি স্মৃতিকথা। এ ছাড়া রয়েছে সংগঠনের কথা ও ফটো ফিচার। এতে ২০ লেখকের নির্বাচিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকেরা হলেন ছৈয়দ রায়হান উদ্দিন, আলী ইউসুফ, মোস্তফা তারেক, সুব্রত কুমার সিংহ, মোস্তাফিজুর রহমান, সাইদ কিবরিয়া, জাহানুর রহমান, গোলাম সরোয়ার, আলমাস হোসাইন, আবুল বাশার, মোহাম্মদ খালিদ হাসান, মেহেদী হাসান শিশির, নাহিদ হোসাইন, আনিসুর রহমান, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, আবু নাঈম, স্বজন নাহিদ, সাব্বির হোসেন, তাওমান জাহান ও বোরহান উদ্দিন।
সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলী, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদ। অলংকরণ ও বর্ণবিন্যাস করেছেন তানবীর মিয়া, মুদ্রণে ছিল আলী ইউসুফ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন। প্রত্যুষের শুভেচ্ছামূল্য ২০ টাকা।
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এখলাস উদ্দিন খান বলেন, ‘ময়মনসিংহ বন্ধুসভার কার্যক্রম তরুণদের মধ্যে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা জাগায়। সম্প্রতি তারা ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে সারা দেশে সেরা ১০–এ স্থান পেয়েছে। এ জন্য তাদের শুভেচ্ছা জানাই। সৃজনশীল কাজের মধ্যে “প্রত্যুষ” বন্ধুসংখ্যা বন্ধুত্বের মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।’
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছৈয়দ রায়হান উদ্দিন বলেন, ‘বন্ধুসভার সাহিত্যচর্চা তরুণদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। “প্রত্যুষ” বন্ধুসংখ্যা বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও সৃজনশীলতার একটি সুন্দর উদাহরণ।’
প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা নিয়মিত লেখালেখির মাধ্যমে যে ইতিবাচক চর্চা ধরে রেখেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ‘প্রত্যুষ’ বন্ধুসংখ্যা সৃজনশীলতার একটি সার্থক প্রকাশ।
বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার বলেন, ‘ময়মনসিংহ বন্ধুসভা সব সময়ই নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্ধুদের মানবিক ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে সহায়তা করে আসছে। “প্রত্যুষ” বন্ধুসংখ্যা সেই ধারাবাহিকতারই একটি সুন্দর সংযোজন। বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে প্রত্যুষ আরও সমৃদ্ধ হবে এটাই প্রত্যাশা।’
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা