রশীদ এনামের শিশুতোষ গ্রন্থ ‘ছোটোদের মহানবি’
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ বা সমগ্র সৃষ্টির রহমতরূপে। নবীজির সমগ্র জীবনেই সবার প্রতি সেই রহমতের ছোঁয়া দেখতে পাই। তিনি শুধু মানুষের আচার-ব্যবহারের কথাই বলেননি, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মাটির সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করতে হবে, তা–ও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।
বিষয়টি পটিয়া বন্ধুসভার উপদেষ্টা লেখক ও গবেষক রশীদ এনাম শিশুদের জন্য চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ‘ছোটোদের মহানবি’ বইয়ে। শিশুদের সহজ–সরল মনে আমরা যদি নবীজির মানবিক গুণাবলির কথামালার বীজ বুনে দিতে পারি, তাহলে প্রতিটি শিশু পরিণত হবে অনন্য মানুষে। শিশুরা জানতে পারবে নবীজির জীবন নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের উপলব্ধির কথা।
নবীজি সম্পর্কে জানার জন্য লেখক কুইজের মাধ্যমে হজরত মুহাম্মদ (সা.)–এর জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত নানা প্রশ্ন দিয়ে ‘ছোটোদের মহানবি’ বইটি সাজিয়েছেন, যা শিশুদের জানার আগ্রহ মেটাবে। শিশুদের জন্য লিখলেও বইটি রেখাপাত করবে তাদের বাবা-মা ও শিক্ষকদের মনে। এ বই পাঠে শিশুদের উদার, সহনশীল, বিহঙ্গ ও প্রকৃতিপ্রেমী, মানবিক গুণাবলি এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করবে।
পেশাগত জীবনে ব্যাংকার হয়েও রশীদ এনাম লেখালেখি ও তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক গবেষণার প্রতি শ্রম ও নিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি বইটির লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের কল্যাণ কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন শিল্পী আকরাম হোসেন, প্রকাশ করেছে শিশু প্রকাশ। বইটির মূল্য ২৫০ টাকা।
সাবেক সভাপতি, রাউজান বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম