বিজয় দিবসে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘১৬-র সুর’

বিজয় দিবসে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার ভাঁজপত্র ‘১৬-র সুর’
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ ভাঁজপত্র ‘১৬-র সুর’ প্রকাশ করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। বিজয়ের আনন্দ ও চেতনাকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ১৬ ডিসেম্বর সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা রফিউর রাব্বি, মজিবুল হক পলাশ, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দীনা তাজরিন। তাঁরা বন্ধুসভার এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে এই বিশেষ ভাঁজপত্রটি। প্রকাশনা–পরবর্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বন্ধুসভার সদস্য ও পাঠকদের মধ্যে ভাঁজপত্রটি বিলি করা হয়। ভাঁজপত্রে সভাপতি নয়ন আহমেদ, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, ম্যাগাজিন সম্পাদক হাসান আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য মো. হাসানুজ্জামান, বন্ধু এস এ বিপ্লব ও মিলন মাহমুদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।
ভাঁজপত্র প্রকাশের পর অনুষ্ঠিত হয় পাঠচক্র। উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ‘১৬-র সুর’-এ স্থান পাওয়া বিভিন্ন লেখা ও বিজয়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেবল কাগজে–কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে তা তরুণদের হৃদয়ে লালন করতে হবে। এ ধরনের ব্যতিক্রমী ভাঁজপত্র ও পাঠচক্র তরুণ সমাজকে দেশপ্রেম এবং শুদ্ধ সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে।’
সাংস্কৃতিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা