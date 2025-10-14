ফটো ফিচার

ছবি

হাবিপ্রবিতে অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা

১১ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) অডিটরিয়ামে বন্ধুসভার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। নেতৃত্ব, যোগাযোগ, প্রেজেন্টেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিতর্কের মতো বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পান দেশের উত্তরাঞ্চলের আড়াই শতাধিক তরুণ। অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। সহযোগিতায় ছিল হাবিপ্রবি ও দিনাজপুর বন্ধুসভা। কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন হাবিপ্রবি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট বন্ধুসভার বন্ধুরা।

১ / ২২
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়
ছবি: বন্ধুসভা
২ / ২২
কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. এনামউল্যা
ছবি: বন্ধুসভা
৩ / ২২
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে, এবং বন্ধুসভার সুহৃদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়
ছবি: বন্ধুসভা
৪ / ২২
উদ্বোধনী পর্ব
ছবি: বন্ধুসভা
৫ / ২২
বন্ধুসভার থিম সংয়ের ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার একদল বন্ধু
ছবি: বন্ধুসভা
৬ / ২২
সমাপনী পর্বে শুভেচ্ছা জানান হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহা
ছবি: বন্ধুসভা
৭ / ২২
শুভেচ্ছা জানান হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক আরিফুজ্জামান
ছবি: বন্ধুসভা
৮ / ২২
অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান
ছবি: বন্ধুসভা
৯ / ২২
কর্মশালায় ‘নেতৃত্ব ও যোগাযোগ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হেড রাফে সাদনান আদেল
ছবি: বন্ধুসভা
১০ / ২২
‘ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন’ বিষয়ে কথা বলেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক
ছবি: বন্ধুসভা
১১ / ২২
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ প্রশিক্ষণ দেন ‘প্রেজেন্টেশন স্কিল’ বিষয়ে
ছবি: বন্ধুসভা
১২ / ২২
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক আলোচনা করেন ‘এআই ফর ইয়ুথ’ বিষয়ে
ছবি: বন্ধুসভা
১৩ / ২২
‘ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার’ বিষয়ে আলোচনা করেন বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ
ছবি: বন্ধুসভা
১৪ / ২২
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম
ছবি: বন্ধুসভা
১৫ / ২২
কর্মশালা পর্বটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট
ছবি: বন্ধুসভা
১৬ / ২২
নানা বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশ্ন করেন অংশগ্রহণকারীরা
ছবি: বন্ধুসভা
১৭ / ২২
সমাপনী পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি নাসিম আহমেদ
ছবি: বন্ধুসভা
১৮ / ২২
কর্মশালা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে থাকায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে হাবিপ্রবি বন্ধুসভাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান
ছবি: বন্ধুসভা
১৯ / ২২
কর্মশালা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে থাকায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে দিনাজপুর বন্ধুসভাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান
ছবি: বন্ধুসভা
২০ / ২২
অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান
ছবি: বন্ধুসভা
২১ / ২২
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) অডিটরিয়ামে কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা
ছবি: বন্ধুসভা
২২ / ২২
প্রথম আলো পত্রিকা হাতে সবাই
ছবি: বন্ধুসভা
