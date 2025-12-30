ফটো ফিচার

বর্ষসেরা দশ বন্ধুসভা ২০২৫

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে এই সমাবেশে ২০২৫ সালের বর্ষসেরা দশ বন্ধুসভাকে স্বীকৃতি ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়। ছবি তুলেছেন আব্দুল ইলা

বছরব্যাপী কাজের ভিত্তিতে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।
বর্ষসেরা দশের অন্যতম চট্টগ্রাম বন্ধুসভা।
গাজীপুর বন্ধুসভা বর্ষসেরা দশের অন্যতম।
বর্ষসেরা দশের স্বীকৃতি গ্রহণ করছে জামালপুর বন্ধুসভা।
বছরব্যাপী ধারাবাহিক ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা।
বর্ষসেরা দশ বন্ধুসভার অন্যতম নারায়ণগঞ্জ।
নোয়াখালী বন্ধুসভা বর্ষসেরা দশে।
বর্ষসেরা দশের সম্মাননা গ্রহণ করছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধুরা।
সিলেট বন্ধুসভাও বর্ষসেরা দশের অন্যতম।
বর্ষসেরা দশে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা।
