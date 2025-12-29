ফটো ফিচার

ছবির গল্প

বন্ধুত্বের মহোৎসব

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ২৫–২৭ ডিসেম্বর, দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধুর অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুত্ব, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার এক মিলনমেলায়। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে ২৬ ডিসেম্বর সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশের উদ্বোধন করা হয়।উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মনোরোগ চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান প্রমুখ।সমাবেশজুড়ে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পুরস্কার বিতরণ। পাশাপাশি ঘোষণা করা হয় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬–২৭) । এ ছাড়া ২০২৬ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশের ৯৭টি বন্ধুসভা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
আয়োজন সহযোগী হিসেবে ছিল ইস্পাহানি, প্রাইম ব্যাংক, ফ্রেশ, দেশি-ফুডস, বিকাশ, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, পুষ্টি, ডেকো, বাস নেটওয়ার্ক, মাদানী হাসপাতাল ও আরএকে সিরামিকস। অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার সহযোগী হিসেবে ছিল চ্যানেল আই। ছবি তুলেছেন দীপু মালাকার, হাসান মাহমুদ ও আবদুল ইলা। ছবি তুলেছেন দীপু মালাকার, হাসান মাহমুদ ও আব্দুল ইলা।

‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।
দুর্নীতিবিরোধী শপথ পাঠ করান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। পাশে (বাঁ থেকে) প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, বন্ধুসভার সভাপতি জাফর সাদিক, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।
প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টসের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান।
(বাঁ থেকে) অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব, তাসনিয়া ফারিণ, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান ও গীতিকবি কবির বকুল।
সমবেত কণ্ঠে সারা দেশের বন্ধুদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনা।
বিকাশের জেনারেল ম্যানেজার (করপোরেট কমিউনিকেশন) রুখসানা মিলি।
ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মার বিপণন মহাব্যবস্থাপক সাফায়েত মাহমুদ।
দেশি–ফুডস লিমিটেডের হেড অব অপারেশনস সৈকত চৌধুরী।
বাস নেটওয়ার্কের পরিচালক (এইচআর অ্যান্ড অপারেশনস) আশিকুজ্জামান অভি।
নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পী শরাফত আহমেদ জীবন।
সংগীতশিল্পী দোলা রহমানের পারফরম্যান্স নেচে–গেয়ে উপভোগ করেন বন্ধুরা।
সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী পুলক।
সংগীতশিল্পী কিশোর দাসও এসেছিলেন বন্ধুদের গান শোনাতে।
সমাবেশে বন্ধুসভার মানব লোগো তৈরি করা হয়
ছবি: আশফাক আদি
